Giovedì 4 dicembre p.v. alle ore 21: IN UN VECCHIO PALCO DEL BORGATTI-il teatro ieri, oggi e domani

Giovedì 4 dicembre p.v. alle ore 21 in arrivo l’attesa produzione made in Fondazione Teatro G.Borgatti, IN UN VECCHIO PALCO DEL BORGATTI-il teatro ieri, oggi e domani.

Un sincero omaggio al Teatro Giuseppe Borgatti nella sua essenza.

Uno spettacolo musicale e di narrazione, una produzione completamente ideata e interpretata dallo staff di Fondazione Teatro G.Borgatti.

Con la partecipazione straordinaria del celeberrimo comico Vito, nel ruolo del protagonista Sandro, ex custode del teatro.

Con Vito in scena anche: Elena D’Angelo – Erica Bondi –Matteo Mazzoli – Alessandro Ramin – Matteo Remondi – Denis Biancucci – Cosimo Quaranta –Alessio Alberghini – I solisti dell’Orchestra Giovanile Centese- Società di Danza Ferrarese.

ideazione, sceneggiatura, coordinamento, tecnica :Staff Fondazione Teatro G.Borgatti

arrangiamenti musicali:Andrea Bianchi

testi e scene: Alessandro Ramin

regia:Giorgio Zecchi

Sinossi

Seduto al tavolino dello storico Bar Italia, un pensionato custode del teatro racconta ad un sarcastico e svogliato barista gli aneddoti, gli artisti, le musiche, gli spettacoli legati al Teatro Borgatti, coadiuvato da alcuni bizzarri e misteriosi personaggi che si intrecciano in una trama avvincente fatta di tante risate, ricordi e qualche colpo di scena. A dare voce ai ricordi ed ai sogni dei protagonisti saranno i cantanti, i danzatori, l’orchestra ed i musicisti solisti che affronteranno un viaggio artistico che andrà a toccare tutte le arti e le discipline teatrali: dalla prosa al teatro dialettale, dall’Opera lirica alla musica sinfonica, dal musical e alla commedia musicale fino alla tanta amata operetta.

