Cronaca

Giovedì 5 marzo, Il teatro Pandurera di Cento ospiterà -Stivalaccio teatro- con lo spettacolo di commedia dell’arte “Arlecchino muto per spavento”.

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 3, 2026
Giovedì 5 marzo p.v. alle ore 21, Il teatro Pandurera di Cento ospiterà -Stivalaccio teatro- con lo spettacolo di commedia dell’arte “Arlecchino muto per spavento“. Un teatro popolare, ma ricco di spunti, in cui la tradizione della Commedia dell’Arte viene smontata e rimontata con gli strumenti di interpretazione e di lettura del XXI secolo; uno spettacolo in cui gioco, invenzione, amore, paura e dramma si mescolano, celati dalle smorfie inamovibili delle maschere e dall’abilità degli interpreti. Una trama in cui gli intrecci si ingarbugliano sugli equivoci, ma che lentamente si dipanano tra le gesta dei personaggi. E se queste esili vicende, ambientate in un mondo surreale e fantastico, echi dello splendore teatrale italiano di tempi lontani, riusciranno ancora a strappare un sorriso, forse in quel preciso istante potrà rinascere la poesia del teatro, per troppo tempo silente e muta.  

