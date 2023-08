GIUSEPPE FERLISI TORNA NELLO STAFF DELLA BENEDETTO XIV

La Benedetto XIV comunica che Giuseppe Ferlisi sarà il nuovo secondo assistente di Coach Matteo Mecacci.

Per Giuseppe si tratta di un ritorno a Cento: il tecnico siciliano, infatti, era già stato alla Benedetto nella stagione 2021-22, arrivando in Emilia dopo diverse esperienze ad Agrigento come allenatore del settore giovanile prima ed assistente allenatore della Fortitudo Agrigento poi. Nella scorsa stagione, Ferlisi è tornato in Sicilia, dove ha guidato la Real Basket Agrigento, società satellite e settore giovanile della Fortitudo, al nono posto in Serie C Silver.

