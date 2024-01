GIUSEPPINA SORRENTINO NOMINATA SEGRETARIO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE “SICUREZZA E DIFESA” (F.S.D.) MODENA

Giuseppina Sorrentino nata a Napoli il 05 APRILE1975 autista trasporto pubblico locale presso azienda Seta di Modena. Assunta nel 2000 come prima autista quota Rosa a Salerno, precedentemente ha prestato servizio a Napoli. Apprezzata moltissimo dai propri responsabili dell’azienda in quanto sempre disponibile con superiori, subalterni ed utenza. Durante il tempo libero si dedica alle persone in difficoltà economiche e fisiche. Così ha dichiarato il Segretario generale nazionale Antonio de Lieto: le quotidiane adesioni alla F.S.D. sono la testimonianza più viva e più certa, della bontà del messaggio di dignità, giustizia e speranza, che la F.S.D., sta suscitando fra tantissimi cittadini. La nostra organizzazione sindacale – ha concluso DE LIETO – conquista terreno e suscita entusiasmo, proprio per il suo messaggio innovativo, senza incrostazioni ideologiche e con i suoi propositi, tesi a rafforzare e non a dividere o indebolire, la rappresentanza di milioni di italiani che hanno sempre subito e subiscono, soprusi quotidiani, piccoli e grandi, angherie e negazione di diritti. Al nuovo dirigente sindacale, gli auguri di tutta la Federazione “Sicurezza & Difesa”

