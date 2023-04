GLI STUDIO ILLEGALE ALLA MILWAUKEE DINELLI ARENA

Le partite della Benedetto XIV sono ormai diventate casa per molti artisti, durante gli Half time show delle partite tanti sono stati i cantanti e i musicisti che durante il corso di questa stagione si sono esibiti sul parquet del palazzetto centese. Domenica 16 aprile in occasione del big match contro la Vanoli Cremona sarà̀ l’occasione per vedere gli Studio Illegale. Si tratta di una band originaria della Tuscia Viterbese composta da 9 ragazzi che porteranno, con il loro stile fresco e innovativo, una ventata di novità̀. A partire dal 2018 raggiungono traguardi importanti come le finali del Premio Fabrizio de Andrè, Lazio Sound, European Social Sound, Sanremo Rock e la semifinale di Musica Contro le Mafie e Contesto Indie. Riescono ad aprire concerti importanti, come: Mr Rain, Willie Peyote, Coma Cose, Zen Circus, Achille Lauro e molti altri. A febbraio 2022 vengono selezionati da Rai Isoradio per presentare il loro progetto a Casa SIAE a San Remo nei giorni del Festival. Per l’occasione si esibiranno con il loro nuovo inedito.

Di seguito una dichiarazione di Matteo Piermartini, voce degli Studio Illegale in vista dell’esibizione alla Milwauke Dinelli Arena:

“Significa vivere e affrontare contesti nuovi. Saremo circondati da gente piena di passione per la pallacanestro pronta a sputare sangue per la propria squadra e sinceramente non vediamo l’ora di vedere e essere partecipi di questo grande entusiasmo.”

Per conoscere meglio gli Studio Illegale e la loro musica non resta che venire alla partita di domenica 16 aprile alle ore 18 alla Milwaukee Dinelli Arena.

Mi piace: Mi piace Caricamento...