Cronaca

GORO (FE): aggredisce i carabinieri: arrestato.

DiComando Carabinieri

Ago 23, 2025
Nella mattinata odierna, a Goro, i Carabinieri della Stazione di Mesola hanno arrestato un 29enne che si è scagliato contro i militari, intervenuti per una lite in famiglia.

L’Arma di Mesola, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è stata allertata e inviata presso l’abitazione dove il 29enne risiede insieme alla madre e nella quale, si sarebbe consumata una lite tra i due. I militari intervenuti hanno rintracciato l’uomo all’interno del garage di casa in evidente stato di alterazione per un uso massiccio di droga, il quale vistosi braccato ha reagito con spintoni e minacce di morte verso l’equipaggio di Mesola, che lo ha immobilizzato e reso inoffensivo.

Al termine delle formalità di rito il 29enne è stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e al termine dell’udienza di convalida, tenutasi nel primo pomeriggio, il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e sottoposto l’uomo alla misura dell’obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Goro.

Comando Carabinieri

