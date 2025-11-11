GORO (FE). Tragedia evitata: due giovani carabinieri salvano un ragazzo inextremis.

Una storia di disagio e disperazione che si è conclusa con un lieto fine grazie al coraggio ed alla tempestività di due giovani “carabiniere” della Stazione di Goro.

Erano circa le 13:00 di ieri pomeriggio, quando al telefono della Stazione Carabinieri di Goro è giunta una richiesta d’aiuto da parte di un padre che, incredulo, aveva ricevuto un messaggio da suo figlio che annunciava: “la voglio fare finita”. Dall’altra parte del filo ha risposto un giovane carabiniere, il Comandante della locale Stazione, Maresciallo Giusy Esposito, che senza perdere un attimo, insieme alla collega, Carabiniere Agnese Miselli, sono corse presso l’abitazione indicata dall’uomo.

Arrivate in pochi minuti presso la casa segnalata, non ci hanno pensato due volte: hanno scavalcato la recinzione per raggiungere e verificare lo stato di salute del ragazzo che, purtroppo, si trovava in gravi condizioni all’interno del garage. Il Maresciallo Esposito e il Carabiniere Miselli, con grande lucidità e prontezza, non potendo attendere l’arrivo del personale medico, hanno compiuto tutte le manovre necessarie per impedire che il gesto anticonservativo del giovane fosse portato a compimento.

Il giovane, scongiurato il peggio, è stato affidato alle cure del personale del 118, nel frattempo sopraggiunto e trasportato all’Ospedale di Cona (FE), fortunatamente non in pericolo di vita.

L’intervento dei due militari testimonia ancora una volta la dedizione, lo spirito di sacrificio e la vicinanza al cittadino incondizionata, che ogni donna e uomo dell’Arma offre ogni giorno alle comunità affidategli.

“Abbiamo solo fatto ciò che era giusto fare. Il nostro dovere è esserci quando qualcuno ha bisogno” ha dichiarato con semplicità il Maresciallo Giusy Esposito.

A lei si aggiunge il Carabiniere Agnese Miselli, che ha sottolineato: “Siamo contente che sia vivo. Speriamo che ora possa stare meglio”.

