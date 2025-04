GRANDE RISCONTRO PER IL “QuizZone” TARGATO EQUIPE DGAALLA FIERA DEL GIOCO PLAY DI BOLOGNA

GRANDE RISCONTRO PER IL “QuizZone” TARGATO EQUIPE DGA

ALLA FIERA DEL GIOCO PLAY DI BOLOGNA

I professionisti delle Aziende Sanitarie ferraresi hanno riscosso l’interesse del numeroso pubblico accorso, con la proposta ludico-interattiva finalizzata alla prevenzione sul tema delle dipendenze

Piace e convince il QuizZone dell’Equipe DGA (Disturbo da Gioco d’Azzardo) – Area Prevenzione delle Aziende Sanitarie ferraresi alla 16esima edizione fiera di settore tutta dedicata al gioco PLAY BOLOGNA 2025.

Il 4 e 5 aprile scorso, grandi e piccini sono stati quindi accolti nello stand ferrarese e hanno partecipato con sincero trasporto la proposta ludico-interattiva attraverso cui l’Equipe DGA è in grado di veicolare informazioni importanti, riguardo al mondo dei social, del gaming e del gambling, in maniera accattivante.

Il festival Play registra un pubblico più che mai numeroso ed eterogeneo e lo scorso anno aveva sfiorato le cinquantamila presenze. Un’occasione cruciale, quindi, per continuare ad alimentare le attività di prevenzione e sensibilizzazione sul tema, che l’Equipe DGA sviluppa e porta avanti sul territorio ferrarese quotidianamente.

L’invito a prender parte all’iniziativa era arrivato direttamente dal Gruppo di coordinamento regionale sul DGA e la risposta positiva dell’Equipe nostrana non si è fatta attendere, con i professionisti dell’Azienda che hanno prontamente individuato nel QuizZone il format più adatto per presentarsi al festival ludico, per promuovere usi e comportamenti consapevoli sul tema delle dipendenze.

Nella variegata utenza del festival che ha preso parte al gioco si è distinta per numerosità quella degli studenti delle scuole superiori, una fascia di età particolarmente delicata e interessata dalle problematiche connesse al disturbo da gioco d’azzardo, a cui dunque le iniziative dell’Equipe DGA – Area Prevenzione delle Aziende Sanitarie ferraresi rivolgono i propri sforzi sempre con particolare attenzione.

