Grande successo per l’edizione 2025 di BIF – Bimbi in Festa

Cento, 8 dicembre 2025 – Piazza del Guercino si è trasformata in un palcoscenico di gioia e magia grazie all’iniziativa della Pro Loco del Gambero, che ha organizzato la nuova edizione di “Bimbi in Festa”. L’evento, ormai diventato una tradizione per la città, ha richiamato famiglie e bambini da tutta la zona, confermando il suo ruolo di appuntamento imperdibile nel calendario natalizio centese.

Più di 350 bambini hanno partecipato attivamente, accompagnati da genitori e nonni, per un totale stimato di circa mille persone. Dalle ore 17 alle 19 la piazza è stata animata da una lunga fila di piccoli ospiti, emozionati e impazienti di incontrare Babbo Natale. L’attesa è stata scandita da musiche natalizie, risate e fotografie, mentre i volontari della Pro Loco distribuivano dolci e intrattenevano i presenti con giochi e attività.

L’arrivo di Babbo Natale è stato il momento clou: accolto da applausi e cori festosi, ha ascoltato i desideri dei bambini e consegnato i tanto attesi regali. “È bellissimo vedere la piazza così piena di vita e di sorrisi”, ha commentato il presidente della Pro Loco del Gambero, sottolineando l’impegno dei volontari che hanno reso possibile l’iniziativa.

L’atmosfera natalizia, resa ancora più suggestiva dalle luminarie e dagli addobbi che decoravano la piazza, ha regalato un pomeriggio indimenticabile. Molti genitori hanno immortalato il momento con foto e video, trasformando l’incontro con Babbo Natale in un ricordo prezioso da condividere.

“Non vedevo l’ora di incontrarlo!”, ha raccontato entusiasta una bambina di sei anni, stringendo tra le mani il suo regalo. Testimonianze come questa hanno reso evidente il successo dell’evento, capace di unire la comunità e di trasmettere la magia del Natale a grandi e piccini.

Con “Bimbi in Festa”, la Pro Loco del Gambero ha dimostrato ancora una volta la forza della collaborazione e dell’entusiasmo, regalando a Cento un pomeriggio di festa che resterà nel cuore di tutti i partecipanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...