GRANDI EVENTI di MUSICA E ARTE A CENTO.

La rassegna concertistica “Musica e Arte a Cento” è giunta alla sua terza edizione ed ha riscontrato sin dal primo anno un alto gradimento ed una vasta partecipazione di pubblico. La rassegna è nata sia per una sempre maggior diffusione della cultura musicale, sia per una più ampia valorizzazione del patrimonio artistico centese; partner fondamentale di questo progetto è stato, sin dall’inizio, il Comune di Cento.

Grande novità della terza edizione saranno i due appuntamenti a pagamento che si svolgeranno all’interno della Chiesa di San Lorenzo e nella Piazza Cardinal Lambertini. Grandi interpreti e grandi organici orchestrali per grandi autori.

Venerdì 9 maggio, alle ore 21, vedremo il grande pianista e compositore Orazio Sciortino accompagnato dai Solisti Aquilani in un programma variopinto che va da Emmanuel Bach a Schönberg, con l’inserimento di una composizione di Sciortino stesso.

Orazio Sciortino (Siracusa, 1984), pianista e compositore, è stato nominato Composer of the Year agli International Classical Music Awards 2024. Collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere: Teatro alla Scala di Milano, MiTo Settembremusica, Orchestra Verdi di Milano,Orchestra del Teatro La Fenice, Bologna Festival, IUC di Roma, Ravello Festival, I Solisti Aquilani, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Fondazione Arena di Verona, Festival della Valle d’Itria, Sagra Malatestiana di Rimini, Società del Quartetto di Milano, I Concerti della Normale di Pisa, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Sociedad Filarmonica di Lima, Nuova Harmonìa di Buenos Aires, Festival di Ankara, Konzerthaus di Berlino, Salle Molière di Lyon, Ottawa Chamber Music Festival, Sala Cecilia Meireles di Rio De Janeiro, Megaron di Atene, Orquestra de Valencia etc. Ha inciso per le case discografiche Dynamic, Bottega Discantica, Limen Music, Claves e Sony Classical. Per il teatro musicale ha composto “La Paura”, opera sulla Grande Guerra (Teatro Coccia di Novara) e per il Teatro alla Scala (stagione 2016/2017) ha composto “La Gattomachia”, favola musicale per narratore, violino concertante e archi, brano che è stato più volte eseguito. Nel 2016 è stato nominato Krug Ambassador. La prestigiosa maison di champagne, per la prima volta nella sua storia, chiede ad un compositore di comporre un brano dedicato alla Krug Grande Cuvée. Nasce così il pezzo pianistico Lives through a glass incluso nell’album Self Portrait, con sue composizioni

pianistiche, pubblicato da Sony Classical. Di recente uscita, nella doppia veste di direttore e solista, il CD “C.P.E. Bach – Piano Concertos and other works for solo piano” registrato con l’Orchestra di Padova e del Veneto e pubblicato dall’etichetta Hänssler Classic. Insegna pianoforte al Conservatorio di musica “Luca Marenzio” di Brescia. Nutre una passione per la cucina e vive a Milano.



I solisti aquilani si costituiscono nel 1968 sotto la guida di Vittorio Antonellini.il loro repertorio spazia dalla musica pre-barocca alla musica contemporanea. Hanno tenutoconcerti in Europa, Africa, America, Medio ed Estremo Oriente e sono ospiti delle più prestigiose istituzioni musicali e sale da concerto dell’America Centrale e del Sud. Importanti le collaborazioni con grandi musicisti quali Renato Bruson, Severino Gazzelloni, Jean Pierre Rampal, Massimo Mercelli, Dee Dee Bridgewater, Salvatore Accardo, Luis Bacalov, Giovanni Sollima, Mischa Maisky, Vladimir Ashkenazy, Mario Brunello, Shlomo Mintz, Richard Galliano, Manuel Barrueco, Andrea Lucchesini. Hanno realizzato importanti progetti con Peter Eötvös, Carla Fracci, Paolo Mieli, Walter Veltroni e John Malkovich. Il 26 maggio 2022 in occasione della visita di Stato a Roma del presidente della Repubblica di Algeria, I Solisti Aquilani si sono esibiti nel Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, diretti dal musicista algerino Salim Dada, alla presenza dei due capi di Stato, Sergio Mattarella e Abdelmadjid Tebboune. Il 2 agosto 2022 i Solisti Aquilani hanno suonato a Bayreuth, sotto la direzione di Amaury du Closel e con il violoncellista Ian Kalinowski. Il concerto era inserito nel progetto “Musica, memoria e cittadinanza europea”, una iniziativa realizzata con altri diciotto enti culturali del continente. I Solisti sono stati l’unica orchestra italiana a partecipare all’iniziativa. Daniele Orlando è il violino di spalla. Dal 2013 la direzione artistica è affidata a Maurizio Cocciolito.

La rassegna dedicata ai GRANDI EVENTI terminerà il 29 maggio con un’orchestra di Amburgo composta di cinquanta elementi: la Harvestehuder Sinfonieorchester, diretta dal M° Massimo Alessio Taddia, si unirà al giovanissimo e promettente pianista Ludovico Falqui Massidda e verranno eseguite due grandi pagine sinfoniche, il Concerto per pianoforte e orchestra KV 503 di Mozart e la Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73 di Brahms.

I biglietti per questi due concerti di maggio si possono acquistare presso la Biglietteria del Centro Pandurera di Cento (aperta la pubblico il venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30).

La sera del concerto, direttamente in S.Lorenzo dalle ore 20.

