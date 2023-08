GRANDINATA DEL 22 LUGLIO, IL GOVERNO ATTIVA LO STATO DI EMERGENZA

Il Governo Meloni ha stanziato 4.500.000 euro ed attivato lo stato di emergenza per 12 mesi per le province colpite dagli eventi atmosferici avvenuti tra il 22 e il 27 luglio. A commentare la notizia è il Consigliere e Vicecoordinatore Alto Ferrarese di Fratelli d’Italia Alessandro Guaraldi: << Leggendo il testo del CDM del 28 agosto sono rimasto davvero soddisfatto del lavoro svolto dal Governo Meloni, in pochi giorni ha stanziato diversi milioni di euro per tutti gli eventi meteorologici che hanno colpito anche il nostro territorio ferrarese nei mesi scorsi, non dimenticandosi della nostra Provincia colpita dalla violenta grandinata del 22 luglio. Proprio Giovedì scorso ho parlato io stesso con il Ministro Lollobrigida, esponendo le preoccupazioni dei cittadini centesi e ferraresi che hanno subito ingenti danni e mostrando le foto della nostra terra, scattate in prima persona e raccolte dai residenti, della dimensione straordinaria dei chicchi di grandine. Ora il Governo ha stanziato 4.500.000 euro per far fronte alle esigenze più immediate ed attivato lo stato di emergenza come richiesto dalla regione Emilia Romagna. Un sentito ringraziamento devo rivolgerlo ai nostri parlamentari locali, i quali non hanno mai sottovalutato l’entità dei danni sul territorio ferrarese e dell’alto ferrarese facendosi portavoce dei cittadini e dei Sindaci. Per arginare i danni serve ancora tanto, ma la collaborazione tra i diversi organi politici aiuterà la gestione dello stato di emergenza e tutti i cittadini colpiti. Sarà mia intenzione mantenere alta l’attenzione per far in modo che questo primo importante passo, per dare risposta alle oltre 1500 realtà danneggiate nel centese e le tante altre del territorio ferrarese, sia gestito nel più breve tempo possibile . Mi auguro che le polemiche lette sulla stampa e sui social dei giorni scorsi possano trasformarsi in lavoro per il territorio>>

Mi piace: Mi piace Caricamento...