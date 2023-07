Grazie al concerto “La Musica Batte il Tumore” Vol.2., l’associazione Pieve Skin ha raccolto oltre 15.460,63 euro per la ricerca contro il cancro

I fondi raccolti sono stati consegnati, in presenza dell’assessore alla Salute della Regione Donini e del Sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, a Codice Viola, associazione pazienti con tumore al pancreas, che li destinerà alla sperimentazione clinica indipendente PACT-21 sul tumore al pancreas, la patologia che colpì Paolo Campanini, promotore dell’iniziativa scomparso ormai un anno fa.

Duemila partecipanti, centinaia di gadget venduti, cibo e musica, sono stati la ricetta del successo dell’edizione 2023 che ha bissato il successo del primo appuntamento del concertone organizzato proprio da Campanini nel 2022. Ad ANT vennero donati oltre 14.000 euro con cui fu organizzata una campagna di screening dei noduli tiroidei ed oltre 120 visite gratuite.

Giorgia Balboni, a nome di Pieve Skin, nell’incontro con l’assessore Donini ha dichiarato: “Paolo aveva un’anima progettuale e con Pieve_Skin ha voluto unire la sua più grande passione, la musica, con la sua sua più grande difficoltà, la malattia, l’Oscuro Passeggero. Il suo progetto è migliorare la vita dei pazienti e di chi sta loro accanto, sia per quanto attiene alle cure che alla burocrazia collegata ad una inevitabile disabilità. Paolo aveva compreso per esperienza diretta che il malato deve essere sollevato dalla scelta e dalla ricerca del dove e come curarsi. L’esigenza è quella di un accesso alle cure più allineato alle fasi della malattia e alla stanchezza psico-fisica ad esse associata. E il suo sogno era far partire questo cambiamento da Pieve di Cento. ”

Piero Rivizzigno di Codice Viola, ringraziando per la donazione, ha indicato la rilevanza di un approccio multidisciplinare per la cura di una patologia molto complessa come il tumore del pancreas, modalità che si concretizza attraverso la creazione delle Pancreas Unit, strutture ospedaliere a rete sul territorio . “Dobbiamo uscire dalla logica del singolo medico guru o angelo che possa da solo curare un paziente con un tumore al pancreas, la ricerca del singolo super specialista non porta lontano. Bisogna creare delle strutture multidisciplinari che lavorino in modalità coordinata tra centri di riferimento specializzati e strutture sul territorio vicine alla residenza del paziente. Questa strutture hanno dei modelli operativi, una storia e un nome: Pancreas Units”

Il Sindaco Luca Borsari aggiunge: “Siamo grati verso il nostro Assessore Regionale alla Sanità Raffaele Donini per aver accolto la mia richiesta di incontrarci e per il prezioso tempo che ci ha dedicato. I ragazzi di Pieve_Skin hanno così potuto consegnare, davanti agli occhi della guida della nostra Sanità, all’associazione Codice Viola il ricavato dell’ormai memorabile concerto dello scorso 27 maggio. Hanno potuto ascoltare direttamente dalla voce dell’Assessore cosa si faccia e cosa si possa fare in più nella nostra Regione per assistere i malati di tumore al Pancreas e le loro famiglie. Ma soprattutto abbiamo potuto raccontare personalmente a Raffaele Donini cos’è Pieve_Skin : una storia di vita, di persone appartenenti ad una comunità forte e autentica che hanno saputo trasformare il dolore di una perdita di un grande e speciale amico in desiderio di fare del bene e aiutare chi combatte contro il tumore. Come Sindaco della comunità a cui Paolo apparteneva e apparterrà sempre, sono felice di aver fatto la mia parte per portare avanti il sogno di Paolo che è diventato il sogno di Pieve_Skin.

Come disse Paolo Campanini ormai un anno fa durante il concerto, con parole che ancora toccano tutti noi nel profondo: “Noi siamo pronti e non possiamo permetterci di non esserlo. Vogliamo dare il nostro contributo per aiutare coloro che ogni giorno tra mille difficoltà combattono l’oscuro passeggero che si annida dentro qualcuno di noi. Lo facciamo con il cuore sapendo che se se riusciamo ad aiutarne uno, ne abbiamo aiutati indirettamente cento.”

Altre informazioni sulle pagine Facebook e Instagram Pieve Skin o sul sito www.pieveskin.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...