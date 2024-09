I gruppi di maggioranza “Su Ex Simbianca risultato importante, la minoranza ha votato in base a logiche politiche” Cento – I tre gruppi di maggioranza, Partito Democratico, Attiva e Cento Si Cura, esprimono la loro grande soddisfazione per l’approvazione, in consiglio comunale, dell’autorizzazione alla presentazione del piano per lo stabile Ex Simbianca. “Questa approvazione non rappresenta un traguardo ma l’inizio operativo di un percorso avviato già da tempo da questa amministrazione, frutto del dialogo costruttivo con la proprietà. La riqualificazione dello stabile Ex Simbianca, in stato di abbandono da oltre trent’anni, rappresenta una preziosa opportunità per restituire alla cittadinanza un importante spazio, vicino al centro storico, e per combattere concretamente il degrado urbano.” spiegano i capigruppo ” Lo strumento della rigenerazione urbana è il principio ispiratore di un’amministrazione lungimirante che non vuole consumare nuovo suolo ma vuole riutilizzare l’esistente attraverso un’importante operazione di recupero. “Aver già identificato e discusso un periodo nel quale fare l’abbattimento dell’edificato è ulteriore dimostrazione della serietà di questa amministrazione, e della serietà della proprietà.” I capigruppo proseguono analizzando il voto in consiglio comunale “È deludente constatare che alcuni gruppi di minoranza, pur riconoscendo il valore di questo progetto, abbiano preferito disattendere i loro stessi appelli all’interesse per la Città, avanzando motivazioni inconsistenti e astenendsi o, addirittura, non partecipando alla votazione, seguendo logiche politiche.”

