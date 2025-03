GRUPPO FDI: In risposta alle dichiarazioni di Giberti e Veronesi di Orgoglio Centese

In risposta alle dichiarazioni di Giberti e Veronesi di “Orgoglio Centese”, desideriamo chiarire alcune distorsioni probabilmente esposte dai rappresentanti di Orgoglio Centese per difendere il PD. È inaccettabile che accusino Fratelli d’Italia di non aver raggiunto numeri significativi nella raccolta firme, quando, in soli 20 giorni, abbiamo consegnato 7070 firme, firme tra l’altro protocollate seguendo un iter istituzionale ben preciso e non date a mano per la strada. Un risultato quello del centrodestra ben superiore alle firme raccolte da loro in quasi due anni. La nostra iniziativa è stata portata avanti quando il punto nascite di Cento era ancora attivo, mentre la loro raccolta arriva dopo la chiusura del servizio, rendendo la loro azione priva di significato.

Ci domandiamo inoltre come mai in un articolo del 14 settembre 2023 Giberti aveva dichiarato di aver più firme rispetto alle 7070 protocollate da noi, oggi ne consegna 6000. Che fine hanno fatto le altre firme? Mente ora o mentiva nel 2023? In ogni caso i cittadini sono stati presi in giro da Orgoglio Centese.

Il tentativo di sminuire il nostro lavoro nasconde l’incapacità del PD, in particolare di Accorsi, di agire concretamente a favore della comunità. Giberti e Veronesi, infatti, sono la “terza gamba” del PD, che, anziché assumersi le proprie responsabilità, manda avanti “ascari” per rilanciare una propaganda vuota e senza sostanza.

Accusano di non aver lavorato assieme quando proprio loro invece di aiutare nella raccolta firme avviata dal centrodestra hanno voluto farne una propria e identica per mettere la loro bandierina.

La nostra lotta è per la difesa dei diritti dei cittadini, un impegno che va oltre le polemiche politiche e la mistificazione della realtà . Se Giberti e Veronesi fossero davvero interessati al bene della comunità, dovrebbero chiedere conto a quello che oggi è diventato il loro partito il PD, delle gravi mancanze nella gestione del punto nascite, anziché attaccare chi ha fatto la differenza. Rispondiamo con forza: non ci fermeremo, continueremo a lottare per la nostra città, il nostro ospedale e la dignità dei cittadini.

Il nostro impegno è incrollabile e la nostra verità è più forte di ogni attacco proveniente da chi si è trasformato in stampella del PD per una poltrona.

