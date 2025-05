GUARALDI (FDI): “Anziana spinta a terra e derubata davanti al cimitero di Casumaro, gesto vigliacco”

Una donna anziana è stata vittima di un furto con strappo a Casumaro, la signora 90enne è stata spintonata a terra e le è stato sottratto un monile che teneva al polso.

Interviene sull’accaduto il Coordinatore di Fratelli d’Italia Cento e Vicepresidente della Provincia di Ferrara Alessandro Guaraldi:

“Da politico, ma in primis da Casumarese, condanno fortemente questo episodio capitato a pochi passi dal cimitero.

Un gesto vigliacco e ignobile che spero non venga scusato da nessuno.”

Continua poi il Consigliere di Fratelli d’Italia Guaraldi:

“La sicurezza deve essere una priorità, per questo, come FDI, non smetteremo di chiedere maggiori investimenti.

Dopo interrogazioni e ordini del giorno, non ascoltati o messi in atto in modo non sufficiente, ora stiamo raccogliendo le firme per chiedere l’implemento della videosorveglianza sul territorio (telecamere).

In questo modo si avrà allo stesso tempo un deterrente e un aiuto per il lavoro delle forze dell’ordine.

Per firmare ci troverete ogni martedì e venerdì dalle 18.30 alle 20 in sede di Fratelli d’Italia in Corso Guercino 51/a, inoltre organizzero su tutto il territorio, frazioni comprese, i banchetti.”

Conclude Alessandro Guaraldi:

“Le frazioni meritano attenzione e investimenti sulla sicurezza, comprese quelle meno abitate e lontane da Cento. Mi auguro che la signora si riprenda in fretta e che casi del genere non si ripetano più.”

