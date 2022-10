Guardia di Finanza Comando Provinciale Ferrara Comunicato stampa Ferrara, 12/10/2022 GDF FERRARA: EFFETTUATI 83 CONTROLLI AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI PER VERIFICARE I PREZZI PARTICATI E LA QUALITA’ DEI PRODOTTI EROGATI. SCOPERTO UN CASO DI FRODE IN COMMERCIO

I finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara, in linea con le direttive operative

emanate dall’Autorità di vertice, hanno intensificato, sistematicamente, dall’inizio

dell’anno, la vigilanza sulla circolazione e la vendita dei carburanti per verificare

l’esistenza sia di eventuali manovre speculative, sia la corretta comunicazione e

pubblicità dei prezzi praticati.

In tale contesto sono stati effettuati 184 controlli su strada a carico dei mezzi destinati

al trasporto dei carburanti e 83 controlli presso i distributori stradali. Proprio nel corso

di tale ultime attività sono state accertate 15 violazioni per l’“omessa comunicazione”

al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati, 7 violazioni in materia di

“pubblicità prezzi” per la mancata o irregolare esposizione, in modo visibile sulla

carreggiata stradale, dei prezzi praticati o per discordanza tra i prezzi esposti e quelli

effettivamente applicati ai consumatori.

L’attività di polizia economico – finanziaria, originata sia dalle analisi elaborate dal

Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza attraverso specifici “piani di

azione” e “piani coordinati d’intervento”, sia dalla valorizzazione degli elementi

raccolti nel corso del controllo economico del territorio effettuato dalla Fiamme Gialle

nel ferrarese, si è concentrata, in particolare, sulla posizione di quei gestori di

stazioni di servizio che non avevano provveduto a inviare al Ministero dello Sviluppo

Economico le previste comunicazioni telematiche, rese poi pubbliche sull’

“Osservaprezzi carburanti”, che consente di mappare, anche per area geografica, gli

impianti esistenti su una determinata provincia e i prezzi praticati con riferimento

all’ultima segnalazione settimanale inviata.

Nell’ambito del dispositivo dei controlli posti in essere a tutela dei consumatori, è da

segnalare che, nel corso di una verifica effettuata nei confronti di un distributore

stradale di questa provincia, è stata rilevata, per il “gasolio”, la “non conformità” ai

requisiti specifici previsti dalla vigente normativa in termini di sicurezza e qualità del

prodotto. Il controllo, condotto finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria

di Ferrara ha consentito di accertare l’avvenuta erogazione di gasolio non conforme

in relazione al c.d. “punto di infiammabilità”, valore che corrisponde alla temperatura

più bassa dove si formano vapori in quantità tali che, in presenza di aria e d’innesco,

danno luogo alla combustione.In particolare, il più basso valore di infiammabilità riscontrato nel gasolio (48° C

contro i 55° C previsti), pur non generando da subito anomalie di funzionamento ai

motori delle autovetture manifesta, nell’uso prolungato, effetti negativi e accresce le

emissioni di gas di scarico oltre i normali limiti previsti dalle normative europee a

tutela dell’ambiente e dei consumatori.

Proprio questi ultimi, infatti, sono stati frodati poiché hanno acquistato a prezzo di

mercato un prodotto energetico non idoneo al regolare funzionamento

dell’autovettura, al punto che potrebbe danneggiarne il motore. La situazione

riscontrata è stata rappresentata alla competente Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di

reato di frode in commercio.

L’azione di servizio delle Fiamme Gialle ferraresi costituisce una ulteriore

testimonianza del costante presidio economico-finanziario assicurato dal Corpo nel

comparto dei controlli sulla circolazione e commercializzazione dei carburanti,

finalizzata ad accertare non solo l’assenza di manovre speculative sulla distribuzione

al dettaglio e garantire e il corretto assolvimento degli obblighi fiscali, ma anche il

regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità dei prodotti venduti e il

rispetto della normativa in tema di trasparenza dei prezzi praticati al consumatore

finale

