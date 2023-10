Guardia di Finanza Comando Provinciale Ferrara: Sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 164 mila euro ad imprenditore

GdF Ferrara: Sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 164

mila euro ad imprenditore sottrattosi al pagamento di

debiti erariali.

Finanzieri del Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Ferrara hanno eseguito un decreto

di sequestro preventivo, anche nella forma “per equivalente”, di importo pari ad oltre €

164.000 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di

una società di Cento (Fe) e di n. 2 amministratori della stessa.

Il provvedimento cautelare reale, che ha interessato somme di denaro e un immobile ubicato

a Cento (Fe), è stato disposto al termine di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura

della Repubblica di Ferrara che ha fatto emergere, in capo ai due soggetti investigati, l’ipotesi

di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di un debito tributario generato dagli esiti di

un’attività di verifica fiscale eseguita dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Cento.

Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti gli atti fraudolenti posti in essere sul patrimonio

aziendale dagli indagati, proprio al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione

coattiva attivata dall’Erario, consistiti nell’effettuazione di ingiustificati prelievi di denaro dai

conti correnti bancari della società e nella disposizione di bonifici di ingenti somme riportanti

quali causale il pagamento di stipendi a favore del principale indagato che risultavano però

del tutto “sproporzionati” rispetto alle retribuzioni standard riconosciute per il ruolo ricoperto.

L’odierna azione di servizio testimonia l’impegno quotidianamente profuso dalla Guardia di

Finanza a presidio della sicurezza economico-finanziaria del Paese, con particolare

riferimento al contrasto dell’evasione fiscale che altera il corretto funzionamento del mercato

determinando forme di concorrenza sleale a danno degli imprenditori onesti.

In osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 188 del 08 novembre 2021, si rappresenta che il procedimento

penale è in fase di indagine preliminare e che, per il principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone

sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di

condanna. Inoltre la diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla competente Procura della Repubblica

in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico

all’informazione con particolare riferimento al contrasto dei reati di natura economico-finanziaria.





