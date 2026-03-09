GUARDIA DI FINANZA: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI N.983 ALLIEVI MARESCIALLI AL 98° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI ESOVRINTENDENTI – ANNO ACCADEMICO 2026/2027.

GUARDIA DI FINANZA: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI N.

983 ALLIEVI MARESCIALLI AL 98° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E

SOVRINTENDENTI – ANNO ACCADEMICO 2026/2027.

È indetto per l’anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 983 allievi

marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

I posti disponibili sono così ripartiti:

a) n. 923 sono destinati al contingente ordinario di cui:

n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici

superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

b) n. 60 sono destinati al contingente di mare di cui: n. 30 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC); n. 10 per la specializzazione “nocchiere” (NCH); n. 16 per la specializzazione “tecnico macchine” (TDM); n. 4 per la specializzazione “tecnico dei sistemi dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del

termine per la presentazione della domanda (entro le ore 12:00 del 23 marzo 2026) compiuto il 17° anno di età

e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura

telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del

sistema automatizzato.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei

seguenti strumenti di autenticazione:

a. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

b. Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE)

rilasciata dal Comune di residenza.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione –

raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura

automatizzata.

Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo

https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’APP Mobile “GdF Concorsi”, disponibile sui servizi di distribuzione

digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul

citato portale

