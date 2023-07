Guardia di Finanza: maxi sequestro di 11,2 milioni di euro, frutto di frode fiscale. Coinvolta una società veneta operante nel settore del commercio dei bio-carburanti

Guardia di Finanza

Comando Provinciale Ferrara

Comunicato stampa Ferrara, 24/07/2023

GdF Ferrara: eseguito maxi sequestro di 11,2 milioni di euro, frutto

di frode fiscale. Coinvolta una società veneta operante nel settore del

commercio dei bio-carburanti.

All’esito di un’articolata indagine nel settore dei reati tributari, i militari del Comando

Provinciale di Ferrara hanno dato attuazione a un decreto di sequestro preventivo emesso

dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona – Dott.ssa Carola Musio – per oltre 11 milioni di

euro, operato mediante il blocco della somma, in valuta estera, depositata su un dedicato

conto corrente societario, in quanto ritenuti il profitto di una ingente frode fiscale realizzata

da una società veneta operante a livello internazionale nel settore del commercio dei bio-

carburanti.

Le indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanzia di

Ferrara e coordinate dalla Procura della Repubblica di Verona, hanno avuto origine dallo

sviluppo di due segnalazioni di operazioni sospette che riguardavano alcuni fornitori di

biodiesel della società veneta che avevano intrattenuto pregressi rapporti commerciali con

una impresa del ferrarese, i cui esiti hanno portato a ipotizzare che le somme sequestrate

derivassero da una frode fiscale realizzata mediante l’emissione e utilizzo di fatture

soggettivamente inesistenti emesse da fornitori fittizi con sedi in Lombardia, Veneto, Emilia

Romagna e in Bulgaria.

Le ulteriori attività di analisi svolte con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo e attraverso

controlli incrociati nei confronti delle imprese facenti parte della “filiera” individuata, nonché

l’esecuzione di perquisizioni e indagini finanziarie disposte dall’Autorità Giudiziaria inquirente

unitamente a un ordine europeo di indagine (OEI) in Bulgaria, sede del produttore di

biodiesel, hanno permesso di ricostruire il modus operandi e confermare il ruolo della società

veneta quale effettiva beneficiaria della frode, la quale operava avvalendosi di una serie di

società cartiere, con ramificazioni anche nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, intestate a

soggetti cc.dd. “prestanome” frapposte ad hoc fra l’effettivo fornitore estero e l’acquirente

finale.

Attraverso infatti i numerosi passaggi documentali riferiti, in realtà, al diretto acquisto della

merce proveniente da un unico fornitore situato in Bulgaria, la società indagata riusciva a

ostacolare la ricostruzione dell’effettiva circolazione dei prodotti, nonché a ottenere vantaggi

sia fiscali, omettendo il versamento dell’IVA dovuta, che economici riuscendo a praticare sul

mercato prezzi più competitivi rispetto alle aziende di settore sane e rispettose delle regole.

L’operazione rappresenta un segno tangibile dell’attenzione dell’Autorità Giudiziaria e della

Guardia di Finanza al grave fenomeno della frode fiscale: questa costituisce infatti un grave

ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse,

mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di

intervento a favore della collettività

