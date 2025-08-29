ATTIVA FINO A DOMENICA 31 AGOSTO
Rimangono attivi CAU di Comacchio e Continuità Assistenziale
Ultime giornate di attività peril servizio di Guardia Medica Turistica ai Lidi di Comacchio, che da lunedì 1° settembre 2025 non sarà più attivo.
L’Azienda USL di Ferrara ha potenziato l’assistenza sanitaria sul litorale con il servizio di Guardia Medica Turistica, attivo per tutto il periodo estivo dal 28 giugno al 31 agosto 2025, così da rispondere ai bisogni di salute di chi sceglie per le proprie vacanze i Lidi di Comacchio, per chi ci vive e ci lavora.
Il servizio ha previsto l’attivazione di tre ambulatori ai Lidi di Pomposa, Spina e Nazioni operativi dal lunedì alla domenica con turni ed orari scaglionati così da assicurare una pronta risposta alle esigenze della popolazione presente nei luoghi di villeggiatura.
Rimane attivo il CAU (Centro Assistenza Urgenza) di Comacchio, situato alla Casa della Comunità in via Felletti a Comacchio, garantendo assistenza per urgenze non gravi, 7 giorni su 7.
Operativo, inoltre, il Servizio di Continuità Assistenziale – ex Guardia Medica contattabile attraverso il numero verde gratuito 800 087 601 attivo su tutto il territorio provinciale ogni sera dalle 20 alle 8 e nei prefestivi e festivi anche durante la fascia oraria diurna dalle 8 alle 20.
Attenzione: in caso di dolore al petto o grave difficoltà respiratoria è sempre necessario telefonare al 118 o al Numero di emergenza Unico Europeo 112.
Se una persona si presenta al CAU per un malessere grave specifico, come ad esempio dolore al petto o grave difficoltà respiratoria, viene attivato immediatamente il 118 per il trasferimento in ospedale.