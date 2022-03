I Bandi di Ferrara Rinasce – il commento di Ascom Confcommercio

“I Bandi “Ferrara Rinasce” del Comune sono due concrete opportunità per dare respiro alla ripresa del tessuto delle imprese di vicinato che vivono un momento già di per se un momento complesso e difficile. Peraltro sono il risultato di un rapporto sempre più collaborativo ed efficace con il Comune di Ferrara – spiega Giulio Felloni, presidente provinciale di Ascom Confcommercio che ricorda “Ed oltre a questo lavoro quotidiano di supporto alle imprese ci siamo subito attivati sul fronte della solidarietà – di fronte all’emergenza umanitaria proprio di questi giorni – perché insieme ai nostri associati possiamo fornire un aiuto concreto e tempestivo al popolo ucraino” conclude il presidente.

Per quanto riguarda i bandi “Ferrara Rinasce” il primo è dedicato alle imprese del centro storico: quindi sono le micro imprese commerciali (tranne l’alimentare) e le botteghe storiche (qualunque sia l’attività svolta ed in questo caso è invece compreso anche l’alimentare): tra gli interventi finanziati la riqualificazione dei locali, il subentro in attività esistenti con interventi conseguenti: in questi casi il contributo arriverà ad un massimo di 5mila euro. Un contributo che può raddoppiare (fino a 10mila euro) qualora sia indicata una nuova apertura e conseguente riqualificazione dei locali. Il minimo dell’intervento realizzato deve essere di almeno 2mila euro e le spese potranno essere coperto al massimo per un 50% dell’importo. Il bando aprirà martedì prossimo (8 marzo). Dal centro storico del capoluogo alle frazioni dove il secondo bando prevede un contributo una tantum di 750 euro per piccole imprese commerciali (fino a 250 mq) e e poi ancora pubblici esercizi, pasticcerie, panetterie, servizi alla persona. In questo caso l’apertura della procedura è giovedì prossimo (10 marzo). “In questo momento così complesso, che già era aggravato dal Caro Energia – sottolinea Davide Urban, direttore generale di Ascom – entrambi i due bandi possono essere particolarmente indicati al sostegno delle piccole imprese; in entrambi le domande devono essere veicolate attraverso la piattaforma web Telemaco disponendo della firma digitale del legale rappresentante: gli uffici Ascom sono a disposizione per le informazioni del caso e per fornire l’assistenza per la realizzazione e l’invio delle stesse domande di partecipazione” conclude Urban.

