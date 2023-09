I BIGLIETTI PER SELLA CENTO – ASSIGECO PIACENZA, La Benedetto XIV ha confermato i prezzi

La Benedetto XIV ha confermato i prezzi dei biglietti per la gara Sella Cento – Assigeco Piacenza, valida per la prima giornata di Supercoppa LNP, in programma sabato 9 settembre alle 18:00 alla Baltur Arena.

Per la sfida a Piacenza, che sarà il primo impegno ufficiale della Sella nella stagione 2023/24, i prezzi dei biglietti saranno i seguenti:

Settore Zimmer, Gradinata Ghelfi, Gradinata Nord, Gradinata Ospiti: 10€;

Tribuna Laterale, Tribuna Centrale, Tribuna Press, Tribuna Whittaker: 20€.

Inoltre, la società biancorossa ha messo in atto una promozione speciale dedicata a tutti gli appassionati che acquisteranno i biglietti per la partita di Supercoppa: coloro che daranno il loro supporto alla Sella in questa sfida avranno l’opportunità di acquistare i biglietti per il successivo esordio in campionato contro Forlì (in programma per il 1 ottobre) a un prezzo agevolato. Questo esclusivo sconto sarà accessibile presentando il titolo d’ingresso di Sella Cento – Assigeco Piacenza direttamente presso la biglietteria.

I biglietti per Sella Cento – Assigeco Piacenza sono già in vendita online su TicketSms, il portale di biglietteria ufficiale della Benedetto XIV; potranno inoltre essere acquistati durante la Fiera di settembre, dal 1 all’8 settembre compresi, in Piazza Cardinal Lambertini presso il Ristorante Benedetto; in tale occasione sarà anche possibile, per chi non l’avesse già fatto, acquistare l’abbonamento DNA Benedetto per la stagione 2023/24.

