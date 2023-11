I CAPIGRUPPO DI AVANTI DENTO, FRATELLI D’ITALIA E LEGA SALVINI PREMIER CHIEDONO LA CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE TEMPORANEA PER LA SALVAGUARDIA DEL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI CENTO

Cento, 18 Novembre 2023

ILL.MI SIG.RI

Presidente della commissione consiliare speciale

temporanea per la salvaguardia del pronto soccorso

dell’ospedale SS. Annunziata di Cento

Sindaco

Presidente del consiglio

Capigruppo

OGGETTO: RICHIESTA CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE

TEMPORANEA PER LA SALVAGUARDIA DEL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE SS.

ANNUNZIATA DI CENTO – CON URGENZA

Con la presente, ai sensi dell’art. 7 del regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari

speciali per materia, siamo a richiedere la convocazione di una seduta della “Commissione speciale

temporanea per la salvaguardia del Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento”,

essendo ormai trascorso un lasso di tempo di due mesi dall’ultima seduta e ritenendo necessario

avere aggiornamenti sulla situazione del nosocomio cittadino.

Si chiede la convocazione sui seguenti ordini del giorno:

– Futuro del punto nascita essendo imminente il termine della sospensione, fissato al

31.12.2023;

– Pronto soccorso;

– Venga riferito sulla situazione di terapia intensiva e del reparto di medicina. Difatti da qualche

giorno circolano notizie relative ad una chiusura della terapia intensiva per mancanza di

anestesisti a copertura dei turni, nonché della trasformazione dei 20 posti letto di medicina

in OSCO.

Si richiede la presenza dell’assessore competente e dei dirigenti dell’AUSL.

Vista la tematica si chiede l’urgenza della convocazione.

I commissari e capigruppo

