I consiglieri di maggioranza del Partito Democratico, di Attiva – Edoardo Accorsi Sindaco e Cento Si Cura: “grande soddisfazione per l’approvazione dell’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023”

I consiglieri di maggioranza del Partito Democratico, di Attiva – Edoardo Accorsi Sindaco e Cento Si Cura, esprimono grande soddisfazione per l’approvazione della delibera riguardante l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023 avvenuta nel Consiglio Comunale di lunedì scorso. *

Le tre forze di maggioranza, attraverso i loro capigruppo Mattia Franceschelli, Marcello Ottani e Massimo Donato, sostengono le scelte e l’operato dell’Amministrazione Accorsi che nell’ultimo consiglio comunale, ha varato un piano da oltre 2 milioni di euro provenienti dall’avanzo libero. “Come consiglieri comunali, siamo chiamati ad esprimerci su questo atto importante dell’Ente, quello della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, che deve essere approvato entro il 31 luglio.” illustrano i capigruppo che proseguono “E’ sicuramente un adempimento che richiede molto sforzo da parte della Giunta e degli uffici comunali, che ringraziamo per il lavoro, ma che ha consentito di destinare le risorse dell’avanzo per investimenti e progetti. Abbiamo votato e convintamente avvallato questa manovra per come verranno investite le risorse, destinate alla manutenzione delle strade, alla cultura, al verde pubblico, ai servizi sociali e scolastici, e non da ultimo alla sicurezza. Sono capitoli di spesa importanti, priorità strategiche dell’Amministrazione, che danno risposte concrete alle sollecitazioni che ci sono pervenute dai vari gruppi consigliari e dalle consulte.”

Sul cosiddetto “piano strade”, i capigruppo precisano: “Sicuramente l’aver destinato 1,2 milioni di euro al capitolo strade è il punto centrale di questa manovra, segno che c’è consapevolezza che esiste il problema strade nel nostro Comune, e che si vuole strutturare una risposta. E’ un primo passo che, compatibilmente con le risorse disponibili, dimostra un forte segnale di discontinuità rispetto alle politiche passate sul tema strade.” In questo senso, non meno importanti sono comunque i fondi messi a disposizione per la cultura (quasi 200 mila euro per la manutenzione straordinaria della Rocca di Cento), per il verde pubblico e la manuntenzione dei parchi giochi (130 mila euro), per la sicurezza (40mila euro per il cofinanziamento all’acquisto del Targa system) e per il sociale e i servizi scolastici (quasi 300 mila euro). “Si tratta, anche in questo caso, di interventi importanti che sono in linea con le nostre prorità di mandato: attenzione al verde e all’ambiente, alla cultura e ai suoi spazi e alla comunità, con un incremento di risorse sui capitoli destinati alle fragilità e agli investimenti sull’edilizia scolastica.” precisano i capigruppo.

Poi concludono: “Quella che l’Amministrazione Accorsi ha voluto mettere in campo è un piano che predisponesse le risorse per avviare gli interventi che da tanto sono richiesti nella nostra città, in particolare sulle strade. Se lo scorso anno la stessa manovra rimase molto condizionata dal caro energia, quest’anno possiamo apprezzare il forte impulso dato agli investimenti sul territorio a 360°.”

Infine, una precisazione. “Segno di grande competenza e attenzione alle opportunità che la legislazione sempre in movimento presenta, è la manovra sull’indebitamento che permette una rimodulazione del debito che porterà ad avere un andamento del pagamento dei mutui maggiormente lineare.

