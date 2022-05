I FONDI GESTITI DA CREDEM PRIVATE EQUITY SGR AL FIANCO DEL GRUPPO HMC PER LA CRESCITA NEL BIOMEDICALE

● Obiettivo crescita ed ampliamento di mercati e prodotti del

Gruppo HMC;

● quinta partecipazione nel portafoglio dei fondi di Credem

Private Equity che dispongono di una dotazione iniziale

complessiva di oltre 200 milioni di euro;

● investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro.

Credem Private Equity SGR perfeziona la quinta operazione dei suoi fondi in gestione,

investendo in HMC Premedical S.p.A. Prosegue così il percorso iniziato dai primi anni 2000

nella gestione di investimenti in economia reale, a distanza di tre mesi dall’investimento in

Contri Spumanti e dopo le operazioni BrandOn, Vista Vision e Regas.

HMC Premedical ha sede nel noto distretto biomedicale di Mirandola (Modena). Di proprietà

della famiglia Bisi, da 25 anni produce e commercializza su scala mondiale componenti e

dispositivi medici, a proprio marchio (CE) e come original equipment manufacturer (OEM).

Credem Private Equity SGR, società guidata dagli amministratori delegati Maurizio Esposito e

Daniele Molinaro, effettua il quinto investimento con i propri fondi che dispongono di una

dotazione iniziale complessiva di oltre 200 milioni di euro.

“Con un investimento di oltre 10 milioni di euro per una partecipazione di minoranza

significativa”, ha dichiarato Maurizio Esposito, Amministratore Delegato di Credem Private

Equity, “ci poniamo un duplice obiettivo: mettere a disposizione di HMC Group le risorse

finanziarie e la complementarità delle nostre competenze per supportare ed accelerare la

crescita con acquisizioni mirate, in società operanti nel biomedicale o in settori limitrofi e

sinergici al core business del Gruppo

