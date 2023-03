I GIOCATORI DELLA BENEDETTO OSPITI DELLA FESTA DI PRIMAVERA ALLE SCUOLE MALPIGHI

Sabato 1° aprile in occasione della Festa di Primavera, organizzata alle Scuole Malpighi di Cento con la

collaborazione di Associazione Amici della scuola Elisabetta Renzi, andrà in scena alle ore 15:30 la prima

edizione di Malpiathlon, torneo a coppie di ping-pong biliardino e basket tiro. Durante questo importante

momento di condivisione sportiva i giocatori della Benedetto XIV Giovanni Tomassini, Yankiel Moreno e

Federico Zampini saranno presenti come special guest per condividere con i ragazzi questo pomeriggio

all’insegna dello sport. La Benedetto XIV sostiene da sempre molti progetti che abbracciano l’idea della

condivisione sportiva e dell’inclusione giovanile

