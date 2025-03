I gruppi di maggioranza presso il Consiglio comunale di Cento aderiscono convintamente alla manifestazione nazionale “Una piazza per l’Europa”, che si terrà a Roma questo sabato 15 marzo. Un’iniziativa nata dall’appello del giornalista Michele Serra per difendere e rilanciare il sogno di un’Europa unita, democratica e solidale, proprio mentre si acuiscono le tensioni internazionali e gli attacchi ai valori che l’Unione Europea dovrebbe rappresentare.

Siamo convinti che in questi momenti difficili per il mondo, noi cittadini non possiamo rimanere indifferenti, e scegliamo di scendere in piazza per difendere la pace, la democrazia, la libertà e i diritti di tutti.

Per questo, come forze politiche di Cento, città da sempre aperta e europeista, facciamo sentire la nostra voce e il nostro sostegno al sogno di un’Europa autenticamente federale, unita, che costruisca una politica estera comune e offra prospettive di pace ai cittadini di oggi e di domani.

Il 15 marzo saremo in piazza, chi di persona, chi con lo spirito, insieme a tanti cittadini e cittadine che credono che la risposta giusta sia l’unità dell’Europa.

PARTITO DEMOCRATICO CENTO- Mattia Franceschelli

ATTIVA- Marcello Ottani

CENTO SI CURA- Massimo Donato

