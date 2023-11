“I Segreti dei Poeti (ovvero …le prime stesure)”, a Teatro con Marina Thovez e Mario Zucca

Mercoledì 29 novembre alle ore 21, Marina Thovez e Mario Zucca saranno i protagonisti de “I Segreti dei Poeti (ovvero …le prime stesure)” divertente commedia teatrale in cui la Thovez firma anche testo e regia.

Cosa succede quando per “caso” per “ sbaglio” scambiamo la nostra valigia all’Aeroporto e ci portiamo a casa quella di uno sconosciuto? La restituiamo o “ la curiosità” ha la meglio e la apriamo. E’ successo a me …e ho trovato…un tesoro

Dentro c’erano le prime stesure “ in chiave comica “ di alcune poesie dei massimi poeti italiani, che loro per primi non hanno divulgato o per pudore o per non apparire diversi da quello che la gente si aspettava dalle loro opere.

Chi può immaginare un Leopardi che arringa le folle prima della battaglia contro gli austriaci: un pessimista che si batte per un mondo migliore?

Cosa hanno pensato i critici nel leggere , appena uscito dalle stampe, il capolavoro di Dante, la “ Divina Commedia”?

Io ho la stroncatura di uno di loro che di fronte alla prima frase del capolavoro “Nel mezzo del cammin di nostra vita” si inerpica in considerazioni che sfociano nel comico più assurdo.

Pascoli amava veramente la campagna dopo tutte le disgrazie che gli erano accadute proprio lì? Io ho trovato una divertente corrispondenza con il Carducci , in cui elenca per filo e per segno tutto ciò che la campagna gli ha portato via. Foscolo era veramente quell’amante instancabile? Io ho una sua poesia inedita dove confessa le sue difficoltà di fronte alla donna amata. L’autore della Vispa Teresa amava veramente i bambini a cui dedicava le sue poesie? D’Annunzio l’ha sempre fatta franca con i tradimenti? Per sfatare questa leggenda, leggerò la prima versione della “Pioggia nel pineto” il cui titolo è “ la Pioggia sul poeta”, dove vedremo cosa può accadere ad un fedifrago seriale quando l’amata perde le staffe. E poi ci sarà un Gozzano inedito, non tanto crepuscolare, ma cinico e quasi spietato.

Chiuderà Alessandro Manzoni su cui porrò un quesito ; Come è possibile che i promessi Sposi sia il libro più venduto e insieme il meno letto nella scuola italiana? Seguirà il “riassunto ” del romanzo : cinque minuti incalzanti di puro divertimento E poi altre sorprese che non voglio svelare, ma che hanno la stessa valenza di ciò che ho scritto finora Una cosa importante : tutti gli inediti comici, mantengono la stessa metrica e le stesse assonanze delle poesie a cui si ispirano. Infatti un paio di esse saranno recitate a due voci : una legge l’inedito, l’altra legge la vera poesia Concludendo: E’ un gioco poetico, non irriverente , ma rispettoso e consapevole della grandezza di coloro che le hanno scritte e ce le hanno “regalate” .

Un’ora di spettacolo intelligente, colto e divertente…. una boccata di ossigeno in un mondo dove l’inquinamento culturale ha bucato l’ozono dell’anima.

