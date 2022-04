IL 15 MAGGIO FESTA DI INTITOLAZIONE DELLE SCUOLE DI CASUMARO

Domenica 15 maggio dalle ore 16 alle ore 18 si terrà, nel cortile delle scuole di Casumaro, via Casoni 20, la Festa per l’intitolazione e per celebrare i 60 anni della scuola media.

Le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° dell’Istituto Comprensivo 4 di Cento saranno dedicate a Gino Strada e Teresa Sarti, fondatori di Emergency.

Il 15 maggio ricorda la data di fondazione di Emergency, avvenuta nel 1994.

Emergency, attraverso le attività dei volontari, che da più di vent’anni collaborano con la Scuola di Casumaro, promuove i valori della pace, della solidarietà e del rispetto dei Diritti Umani.

Durante il pomeriggio il giardino delle scuole si trasformerà in uno spazio pieno di Mostre, Video, Laboratori, Spettacoli, attività per tutte le età e al termine verrà offerto un piccolo spuntino : “ Mangia sano e Vivi meglio!”, la giusta carica con una merenda sana, equilibrata e appetitosa, ricca di calcio, proteine e la corretta quantità di carboidrati per avere energia e buon umore! L’evento è organizzato dalle scuole di Casumaro in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio.

