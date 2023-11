IL 18 DICEMBRE LA CENA DI NATALE DELLA BENEDETTO XIV

Torna, come ogni anno, la tradizionale cena di Natale della Benedetto XIV, in cui tutte le persone che hanno un rapporto con la società biancorossa si ritrovano per condividere un momento speciale e concludere al meglio l’anno solare.

Quest’anno, la Società ha voluto che alla cena non fosse presente solo chi la Benedetto la vive a livello professionale e lavorativo ma anche chi la segue ogni giorno e ogni partita con passione.

Per questo motivo, la cena si terrà alla Baltur Arena e sarà aperta a tutto il pubblico e a tutti i tifosi che vorranno passare la serata in compagnia di tutto il mondo biancorosso, potendo anche osservare i loro beniamini in una veste inedita: saranno infatti i ragazzi che compongono il roster della Sella Cento a servire ai tavoli, indossando per l’occasione una divisa diversa da quella a cui sono abituati!

L’appuntamento è quindi lunedì 18 dicembre alle ore 20 alla Baltur Arena; per partecipare è necessario prenotare indicando nome, cognome e numero di partecipanti al numero 375 774 3909 (solo WhatsApp) o alla mail info@benedettoxiv.it.

