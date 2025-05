Il 24 e 25 maggio torna la sagra della Badessa a Ozzano dell’Emilia

Ozzano dell’Emilia (Bologna) – Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 Pro Loco Ozzano dell’Emilia (aderente all’Unpli – Unione nazionale Pro Loco d’Italia) festeggia la 38esima edizione della sagra della Badessa, sebbene siano in realtà quarant’anni della manifestazione (dal 1985 al 2025).

I visitatori saranno immersi in una sofisticata macchina del tempo che, tra armature, spade, balestre, frecce, corni, lanterne e giocolerie di ogni sorta, li catapulterà nella rievocazione del leggendario amore tra la Beata Lucia, Badessa di Settefonti e il cavaliere Diatagora Fava, detto Rolando, che a lei donò il cuore.

In occasione della sagra, il comune di Ozzano dell’Emilia verrà diviso in 3 terzieri:

– blu: è l’area “collinare”: richiama il colore del cielo e rappresenta simbolicamente la liberazione del Cavalier Rolando, quando venne trasportato miracolosamente, durante il sonno, dalla Terra Santa (sotto il dominio saraceno) ad Ozzano (Stifonti)

– rosso: area dell’ “antica via” (via Emilia): rappresenta simbolicamente il troppo sangue versato a causa delle continue fazioni in lotta tra di loro

– verde: area “della Bassa”: indica il legame con la terra e i suoi prodotti, indispensabili per la vita

Durante il fine settimana prenderà vita un programma ricchissimo con arcieri e sbandieratori, giochi medievali adatti a tutte le età, dimostrazioni di combattimenti fra i gruppi storici presenti, corteo storico, mostre di antichi mestieri e culturali, giostre, una grande area mercato suddivisa in epoca medievale e moderna, stand gastronomici (aperti sabato dalle ore 17 e domenica dalle ore 12), attività al Borgo e presso l’antica torre di San Pietro (luoghi che furono eretti come avamposti a protezione del paese di Ozzano).

In occasione del 40º anniversario della sagra, Pro Loco Ozzano dell’Emilia APS celebrerà l’evento con un annullo filatelico speciale, ideato per l’occasione da una giovane designer ozzanese, Irene Mercuro. Il timbro commemorativo sarà disponibile per tutti gli appassionati e collezionisti nella giornata di domenica 25 maggio.

Come gli anni scorsi, sarà possibile acquistare presso lo stand della Pro Loco i “biscotti della Badessa”, una rivisitazione moderna di antiche ricette medievali e rinascimentali. Ideali come fine pasto, accostati ad antichi vini come l’Ippocrasso, alle grappe ed amari dall’alto contenuto alcolico.

Il programma di sabato 24 maggio:

Ore 17 apertura mostre:

• “Storia della Beata Lucia da Stifonti” (atrio del Comune)

• Mostra cARTE a cura dell’Associazione per le Arti Figurative di Ozzano dell’Emilia presso Nido D’Infanzia Girotondo

• Mercato a cura de “Schola Hominum Burgi”

• Mercato del Creativi a cura dell’Associazione “CreArtisti”

Dalle 18 Escape room, presso giardino Scuole Minghetti

alle 23 “La strega oscura” prenotazione obbligatoria attività a pagamento)

Ore 19 Ritrovo del Terzieri alle partenze nei tre punti del paese

Ore 19 Intrattenimenti itineranti a cura de “L’ordallegri” (area festa)

Ore 19.30 Sosta e benedizione davanti la chiesa di Sant’Ambrogio

Ore 19.45 Arrivo del corteo davanti al Comune e presentazione stendardo

Ore 20 Arrivo del corteo al campo e saluto delle autorità

Ore 20.15 Esibizione sbandieratori, musici e uomini d’arme “Terra del Sole”

Ore 20.30 Spettacolo falconieria “Sunrise”

Ore 21.15. Armigeri della compagnia d’arme delle Spade di Castenaso nel torneo della Beata Lucia

Ore 21.45. Esibizione sbandieratori, musici e uomini d’arme “Terra del Sole”

Ore 22 Spettacolo “Una discesa agli inferi” a cura de “L’ordallegri”

Ore 23 Chiusura festa

Programma al Borgo San Piero

Ore 16.30 Conferenza a cura della Soprintendenza archeologica dell’Università degli studi di Bologna

Torre aperta al pubblico a cura dell’Associazione Le Mura – 1l Giardino del Borgo



Domenica 14.30-19.30 – Annullo filatelico “40 anni della Sagra della Badessa”

• Mercato storico con didattica e dimostrazioni dei mestieri del medioevo (tra i quali sarà presente anche un calligrafo)

• Giochi storici a cura del gruppo “Nobiltà e Contado”

• Dimostrazioni di tiro con l’arco e didattica a cura degli “Arcieri dei graffiti”

• Dimostrazioni e prova di scherma medievale a cura dell’Ass. Marozzo

•Area Ludica. Giochi di ruolo

Il programma di domenica 25 maggio:

Ore 10 Risveglio al campo

Dalle 10 Apertura mercato dei “CreArtisti”

Dalle 12 Apertura mostre:

• “Storia della Beata Lucia da Stifonti” (atrio del Comune)

• Mostra cARTE a cura dell’Assoclazione per le Arti figurative di Ozzano dell’Emilia presso nido d’Infanzia Girotondo

• Mercato a cura de “Schola hominum burgi”

Dalle 14 Escape room presso giardino Scuole Minghetti

Alle 16 “La strega oscura” (prenotazione obbligatoria, attività a pagamento)

Ore 17 Giochi per tutti animati dal Terzieri

Dalle 18 Escape room presso giardino Scuole Minghetti

Alle 22 “La strega oscura” (prenotazione obbligatoria, attività a pagamento)

Ore 18 Armigeri della compagnia d’arme delle spade di Castenaso nel torneo del cavalier Rolando

Ore 19 Ritrovo dei terzieri e formazione del corteo in via dell’Ambiente

Ore 19 Intrattenimenti itineranti a cura de “L’ordallegri” (area festa)

Ore 20 Arrivo del Corteo al Campo

Ore 20.15 Spettacolo Falconieria “Sunrise”

Ore 20.30 Esibizione sbandieratori, musici e uomini d’arme “Terra del Sole”

Ore 21 Armigeri della compagnia d’srme delle spade di Castenaso in duelli e combattimenti

Ore 21.15 Esibizione sbandieratori, musici e uomini d’arme “Terra del Sole”

Ore 21,30 Giochi vari, intrattenimento a cura de “L’ordallegri”

Ore 22.10 Premiazione “Palio dell’oca”, saluto delle autorità e ringraziamenti finali

Ore 22.40 Spettacolo pirotecnico

circa 23 Chiusura sagra della Badessa 2025

Programma al Borgo San Pietro

Ambientazione storica a cura della compagnia del Val. didattica e vita da campo

Torre aperta al pubblico a cura dell’Associazione Le Mura – Il Giardino del Borgo

Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 ogni 30 minuti un servizio gratuito con bus navetta collegherà l’area della festa con il Borgo di San Pietro

Unpli – Unione nazionale Pro Loco d’Italia

Unpli – Unione nazionale Pro Loco d’Italia è una realtà associativa senza scopo di lucro con personalità giuridica, accreditata dall’Unesco dal 2012, che opera su scala nazionale per la promozione e la tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale dei piccoli centri dal 1962. Rappresenta 6.350 Pro Loco, può contare su oltre 1 milione di soci e 527.000 volontari in tutta Italia. Unpli è accreditata presso il Servizio Civile Nazionale e coinvolge ogni anno oltre 2.000 giovani volontari nei diversi progetti e iniziative promossi dalla Pro Loco. Tra le iniziative nazionali di rilievo promosse da Unpli vi sono “Sagra di Qualità”, “Salva la tua lingua locale”, l’“Infiorata delle Pro Loco d’Italia”, la “Giornata nazionale delle Pro Loco”, “Ecodays”, il cammino “Da Francesco a Francesco”, insieme all’ambizioso progetto di Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale, il primo a livello nazionale. La rete associativa è presente in tutte le regioni italiane ed è presieduta dal 2016 da Antonino La Spina.

