Il benessere della meditazione in “5 minuti io medito”: IL 3 Aprile A Pieve di Cento

La Fondatrice dell’Associazione, che chiamiamo affettuosamente La Jardinera, viene in Italia a presentare il progetto “5 minuti io medito”, un metodo rapido di meditazione che si può praticare utilizzando un’app gratuita e che in 10 anni di vita ha raccolto oltre 350 mila downloads e più di 30 milioni di minuti meditati per la Pace nel Mondo.

Lo scorso dicembre una nostra delegazione è stata invitata all’ONU, sede di Vienna, a presentare la campagna, che è stata riconosciuta tra gli interventi di prevenzione primaria al benessere mentale.

Volevamo quindi dare notizia dell’arrivo della nostra Fondatrice in Italia, che per l’occasione condurrà delle meditazioni guidate dal titolo: “la Casa Segreta dell’Anima”.

Queste meditazioni sono organizzate:

il 3 aprile a Pieve di Cento (BO)

il 4 aprile a Rovigo

il 5 aprile a Montemurlo (Prato)

il 6 aprile a Reggio Emilia

l’8 aprile a Cagliari

Mi piace: Mi piace Caricamento...