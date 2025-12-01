Il benvenuto del Prefetto al nuovo Questore di Ferrara Nicola Falvella

Il Prefetto Massimo Marchesiello ha ricevuto oggi a Palazzo don Giulio d’Este il nuovo Questore di Ferrara, Nicola Falvella, proveniente dalla provincia di Pavia dove ricopriva analogo incarico.

Il dr. Falvella, romano, vanta lunga esperienza nell’antiterrorismo. Ha diretto le relazioni internazionali della Polizia di Prevenzione, guidando delegazioni italiane in gruppi UE e G8. Ha lavorato alla Digos di Roma conducendo indagini che hanno portato alla cattura di terroristi italiani e stranieri.

Un benvenuto al nuovo Questore, al quale formulo i migliori auguri di buon lavoro – ha dichiarato il Prefetto Marchesiello al termine dell’incontro –. Sono certo che la sua articolata esperienza internazionale e territoriale rappresenti una solida base per un proficuo lavoro in provincia di Ferrara e che avremo un’ottima intesa per garantire sicurezza, legalità e serenità alla comunità ferrarese. Abbiamo già fatto un primo punto sulle numerose questioni che affronteremo congiuntamente con le altre Forze di Polizia e con gli Amministratori locali”.

Il Prefetto esprime un sentito ringraziamento al Questore uscente Salvatore Calabrese per l’impegno, la professionalità e i risultati ottenuti al servizio della sicurezza della provincia, ringraziandolo di cuore per la preziosa collaborazione e l’amicizia dimostrata.

