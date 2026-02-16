Il bullismo si può battere se … Incontro a Casumaro

Il Lions Club Cento, il Leo Club Cento in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 4 Cento ha organizzato a Casumaro presso la sala polivalente un incontro aperto alla cittadinanza per il giorno 25.2.2026 con inizio alle ore 18,30 dal titolo “Il bullismo un nemico che si può battere se….” relatrice della serata sarà Susanna Pietralunga professore di criminologia e criminologia minorile dell’Università di Modena e Reggio Emilia, nonché coordinatore del comitato distrettuale assistenza carceraria del distretto Lions 108Tb.

Interverranno il dr. Mario Pedaci assessore con delega alla polizia locale e sicurezza del comune di Cento, il primo vice Governatore del distretto Lions 108Tb Alberto Vistoli e la dirigente dell’Istituto Comprensivo 4 Cento Professoressa Annalisa Dell’Olio.

La lotta al bullismo è un tema molto sentito sia a livello nazionale ed anche sul nostro territorio. Si invita la cittadinanza a partecipare.

