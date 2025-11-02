IL CANALE DI SAN GIOVANNI E IL CANALINO DI CENTO

Tra San Giovanni in Persiceto e Cento scorre un canale al centro di importanti vicende

storiche ed economiche, che hanno interessato e spesso anche diviso le due comunità

confinanti.

I persicetani lo chiamano “Canale di San Giovanni” e corrisponde al primo tratto che da

San Giovanni in Persiceto arriva sino al “Ponte della Sparadella” a sud di San Matteo

della Decima.

I centesi invece lo chiamano il “Canalino di Cento” e corrisponde al tratto che dal Ponte

della Sparadella attraversa l’abitato di San Matteo della Decima e arriva a Cento, per

poi proseguire sino a Ferrara.

Il Canale di San Giovanni ha origine ed è alimentato dalle risorgive naturali che

sgorgano nelle vicinanze di Castelfranco, le cui acque si disperdono in diversi rivoli per

poi riunirsi presso Manzolino, dove ha inizio il corso d’acqua che da secoli attraversa il

territorio persicetano.

La concessione del suo utilizzo da parte dei rustici persicetani pare risalire ad un

diploma del 1133 dell’Imperatore romano-germanico Lotario III.

Il tracciato antico di questo canale era molto diverso dall’attuale. Giunto da Persiceto

alla “Contrada Liveratico”, l’avamposto colonico persicetano formatosi dalla fine del

sec. XI attorno alla antichissima chiesa nonantolana dei SS. Giacomo e Filippo di

Liveratico (cinque secoli prima che vi sorgesse l’abitato di San Matteo della Decima), il

canale piegava ad occidente verso Crevalcore e, attraversando il Bosco di Castelveccho

giungeva al Passo del Guazzaloca nella Corte del Secco (attuale Palata Pepoli),

assumendo il nome di “Condotto di Castelvecchio”.

Sino alla metà del sec.XV, prima che nell’a. 1460 il Reno venisse riportato a scorrere tra

Cento e Pieve di Cento, solo due precari sentieri dall’avamposto colonico persicetano di

Contrada Liveratico conducevano ai borghi di Cento e di Argile.

I sentieri passavano attraverso la boscaglia di Morafosca e raggiungevano il Reno

rispettivamente al “Passo degli Ariosti” (per Cento) e al “Passo del Cappellano”, o di

“Bagnetto” (per Argile).

Questi due passi altro non erano che altrettanti guadi naturali i quali, in tempi di magra

del Reno consentivano l’attraversamento del greto del fiume, ancora privo di ponti e di

possenti arginature artificiali, anche grazie ai lastricati di mattoni appositamente disposti

attraverso il letto del fiume per evitare che i carri sprofondassero nella melma.

Dopo la deviazione del corso del Reno, il Duca Alfonso I d’Este, divenuto nel 1502

Signore delle terre di Cento e di Pieve, portategli in dote da Lucrezia Borgia, con un

accordo siglato in data 12 giugno 1509 aveva chiesto ed ottenuto dalla Comunità di San

Giovanni in Persiceto di poter condurre a proprie spese le acque del Canale di San

Giovanni al servizio dei due mulini di Cento: Il Mulino di Santa Liberata e il Mulino

degli Ariosti, così che i suoi sudditi non bisognassero più, con dispendio e fatica, andara macinare al mulino della’Accatà di San Giovanni, o al Finale, o alle Bentivoglie nel

bolognese.(1)

Dietro a questa esigenza ormai divenuta improrogabile, stava evidentemente un

sensibile aumento nella produzione di frumento, segno sicuro di un generale

miglioramento delle condizioni produttive delle terre dei centesi e dei pievesi, i quali già

dal lontano 1376 si erano separati scindendo l’originario comune unico centopievese e

costituendosi in due comuni rurali distinti ed autonomi

Oltre che ai due mulini centesi, il Duca aveva altresì l’esigenza di portar l’acqua del

canale anche ai maceri per la lavorazione della canapa (maceraduri), che proprio in quei

tempi si stava avviando a divenire una delle principali attività produttive del territorio

centopievese. La funzione di alimentare la macerazione rimase tale sino al 1950,

facendo ricche le campagne centesi e i commercianti della città; ruolo che guadagnò al

canalino il lusinghiero appellativo di “Tesoro di Cento”.(2)

Dal canto loro i persicetani vedevano nel nuovo canale un importante sbocco per i loro

traffici commerciali e ottennero la facoltà di costruire ponti e di solcare il canale

persino a Cento senza obbligo di gravezza alcuna.

Ed è proprio come via di comunicazione e di scambi commerciali che il Canalino di

Cento manifesterà in seguito tutta la sua importanza, soprattutto quando, di lì a pochi

anni nel 1558, verrà condotto dagli Estensi sino a Ferrara, immettendolo nel Canale

Poatello in località Ponte dei Rodoni e rendendolo completamente navigabile nell’a.

1582.(3)

L’accordo consentiva non solo ai persicetani di trasportare le proprie merci a Cento e a

Ferrara senza pagare dazio, ma permetteva altresì alle merci provenienti dal mare,

attraverso il Po di Volano e la nuova via navigabile, di raggiungere l’approdo

dell’Accatà, dove sorgeva l’omonimo antico porto fluviale della Comunità persicetana,

che rimarrà attivo sino agli inizi del sec.XIX.

Secondo un vecchio progetto dell’ingegnere Aristotile Fioravanti, gli scavi ebbero

inizio nel 1509 dal Ponte della Sparadella e cioè dal punto in cui il Canale di San

Giovanni, come detto, piegava a occidente verso Crevalcore e attraversava il Bosco di

Castelvecchio.

Questo antichissimo tratto veniva così a costituire una diramazione secondaria del

nuovo canale, diramazione nella quale le acque del canale sarebbero state immesse

attraverso un foro di due once in quadro ricavato in un muro costruito al suo imbocco

detto la “Mora di Castelvecchio”. (4)

Il Duca Alfonso d’Este si era impegnato non solo a scavare il canale a sue spese dalla

Sparadella ingiuso, ma anche a non ostruire o rallentare in alcun modo la corrente, così

che il Mulino dell’Accatà possi sempre macinare.

L’obbligo della manutenzione del Canale (di cavarlo e mantenerlo cavato) venne

assegnato alla Comunità di San Giovanni in Persiceto per il tratto dal Mulino

dell’Accatà sino al Ponte della Sparadella; ai centesi per il tratto successivo sino aCento. Inoltre il Duca consentì ai persicetani di tagliare la riva destra del canale in caso

di alluvione “ove venisse impeto d’acqua dalla Samoggia”.(5)

La navigazione fluviale tra San Giovanni e Cento si snodava dall’approdo del porto

dell’Accatà di Persiceto, sino all’approdo del porto situato a Cento fuori Porta Molina

nell’attuale Piazzale Bonzagni, dove si trovava anche l’Arco Clementino.

La navigazione avveniva o con piccole imbarcazioni a chiglia piatta sospinte da

pertiche, o con barconi, o chiatte trainate con corde dalle rive da buoi o cavalli da tiro.

Sul tratto persicetano a fine’500 erano attive dieci barche ed una quarantina sul tratto

Cento-Ferrara. (6).

A conferma della particolare predisposizione alle liti delle due comunità, tra centesi e

persicetani insorsero ben presto diatribe e controversie anche a proposito e per causa del

Canalino di Cento.

O perché il canale aveva poca acqua e la debole corrente non muoveva le ruote e le

macine dei mulini, o perché ne aveva troppa e allagava terreni e abitati. Per non parlare

poi delle dispute ricorrenti circa la suddivisione delle spese di manutenzione delle

sponde fra le due comunità.

E come per il “Bosco della Lite”, anche per il Canale le liti avevano spesso come teatro,

chissà perché, il Passo degli Ariosti, dove si trovava una vecchia osteria a ristoro dei

viandanti.

Le dispute si sono protratte per lungo tempo e sono state risolte provvisoriamente solo

grazie all’intervento di due validi periti agrimensori incaricati dalle autorità bolognesi

(perito Guizzetti) e ferraresi (perito Laghi) e, definitivamente, con il sorgere dei

rispettivi Consorzi di Bonifica.Modena. Archivio di Stato. Mappario Estense, serie territori n. 200. Canalino di Cento e suoi affluenti

(sec. XVII)

