IL CAPOGRUPPO LEGA ALEX MELLONI E IL SEGRETARIO LUCA CARDI ADERISCONO ALLA MOBILITAZIONE PER L’OSPEDALE

Sabato 22 novembre in piazza per ascoltare i cittadini, senza bandiere di partito

Cento, 19/11/2025 – Alex Melloni, capogruppo della Lega, e Luca Cardi, segretario cittadino del partito, annunciano la loro adesione alla mobilitazione per la difesa dell’Ospedale Santissima Annunziata, in programma sabato 22 novembre alle ore 16:00 in Piazza del Guercino. La loro presenza alla manifestazione vuole rappresentare un segnale chiaro: nessuna bandiera di partito, nessun intervento, ma la volontà di ascoltare direttamente le voci dei cittadini e di essere al loro fianco contro una politica della sinistra che – troppo spesso – appare chiusa nei palazzi, distante dalle esigenze del territorio e assente su un tema cruciale come la sanità. L’iniziativa è promossa dal Comitato cittadino nato spontaneamente per difendere la piena funzionalità dei servizi dell’Ospedale Santissima Annunziata. I due esponenti della Lega invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a una mobilitazione che è apolitica, ma che “serve per farsi sentire verso chi, pezzo dopo pezzo, sta togliendo posti letto e funzionalità ai reparti del nostro Ospedale”, come sottolineato dagli organizzatori. La protesta nasce per richiamare l’attenzione della comunità sul progressivo depotenziamento della struttura sanitaria di Cento, tollerato – secondo la Lega – dal silenzio-assenso della Giunta Accorsi: dalla chiusura del punto nascite, alla riduzione dei posti in diversi reparti, fino alle preoccupazioni odierne che riguardano la terapia intensiva.

