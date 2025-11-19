  • Gio. Nov 20th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

IL CAPOGRUPPO LEGA ALEX MELLONI E IL SEGRETARIO LUCA CARDI ADERISCONO ALLA MOBILITAZIONE PER L’OSPEDALE

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Nov 19, 2025
Post letto da: 202

Sabato 22 novembre in piazza per ascoltare i cittadini, senza bandiere di partito

Cento, 19/11/2025 – Alex Melloni, capogruppo della Lega, e Luca Cardi, segretario cittadino del partito, annunciano la loro adesione alla mobilitazione per la difesa dell’Ospedale Santissima Annunziata, in programma sabato 22 novembre alle ore 16:00 in Piazza del Guercino. La loro presenza alla manifestazione vuole rappresentare un segnale chiaro: nessuna bandiera di partito, nessun intervento, ma la volontà di ascoltare direttamente le voci dei cittadini e di essere al loro fianco contro una politica della sinistra che – troppo spesso – appare chiusa nei palazzi, distante dalle esigenze del territorio e assente su un tema cruciale come la sanità. L’iniziativa è promossa dal Comitato cittadino nato spontaneamente per difendere la piena funzionalità dei servizi dell’Ospedale Santissima Annunziata. I due esponenti della Lega invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a una mobilitazione che è apolitica, ma che “serve per farsi sentire verso chi, pezzo dopo pezzo, sta togliendo posti letto e funzionalità ai reparti del nostro Ospedale”, come sottolineato dagli organizzatori. La protesta nasce per richiamare l’attenzione della comunità sul progressivo depotenziamento della struttura sanitaria di Cento, tollerato – secondo la Lega – dal silenzio-assenso della Giunta Accorsi: dalla chiusura del punto nascite, alla riduzione dei posti in diversi reparti, fino alle preoccupazioni odierne che riguardano la terapia intensiva.

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Ferrara. Il Procuratore Garau saluta il Comando Provinciale dei Carabinieri.
Nov 19, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
Il Cento Carnevale d’Europa al Parlamento Europeo di Bruxelles
Nov 19, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
MANIFESTAZIONE “PER IL DIRITTO D’ESSER CURATI ALL’OSPEDALE CI CENTO”
Nov 19, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca