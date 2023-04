IL CENTRO DESTRA PARTECIPERÀ ALL’ EVENTO SOCCORSO AL PRONTO SOCCORSO sabato 22 aprile alle ore 16.30 si terrà a Cento una mobilitazione dei cittadini centesi in difesa del pronto soccorso Santissima Annunziata di Cento. Anche il centrodestra, già promotore della raccolta firme che ha ricevuto un grande sostegno da parte dei cittadini, parteciperà all’evento di sabato pomeriggio.Spiegano così i rappresentanti territoriali di FDI, Lega e FI: << Come rappresentanti dei partiti di Centro destra, ma soprattutto come cittadini centesi, annunciamo la nostra partecipazione alla mobilitazione del 22 aprile. A differenza della conferenza indetta dal sindaco tramite mezzo stampa, senza averci minimamente coinvolto preventivamente e durante la quale il Sindaco stesso non ha indossato la fascia (simbolo che rappresenta tutti i cittadini), crediamo che questa iniziativa possa veramente coinvolgere tutta la cittadinanza, esattamente come è stato fatto con la nostra raccolta firme. Proprio per questo motivo in coda all’evento del SPS faremo l’ultimo banchetto di raccolta firme in piazza Guercino dalle 17 alle 19. Siamo certi che con una grande partecipazione a questo evento ed alla raccolta firme si potrà avere una risposta concreta dall’amministrazione Regionale.>>

