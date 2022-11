Il Centro Studi Internazionale “Il Guercino” propone la conferenza Il soffitto astronomico di Casa Provenzali e il Poeticon Astronomicon di Igino

Già presentata il 22 ottobre scorso al prestigioso XXI convegno annuale della Società Italiana di Archeoastronomia Per la nobilitade del suo subietto e per la sua certezza presso il Museo Galileo di Firenze, la relazione del prof. Zannarini, docente presso un istituto superiore centese e studioso di relazioni tra astronomia e astrologia, indaga l’interessante e inedita interpretazione iconografica della decorazione pittorica di uno splendido splendido soffitto ligneo cinquecentesco che, dopo il recente restauro, ha trovato una nuova leggibilità, rivelandosi di grande interesse come documento degli intrecci tra cultura umanistica, scientifica e artistica. Interamente illustrato con soggetti a tema astronomico, il soffitto è collocato in una dimora privata centese, al di sopra del celebre fregio ad affresco con le Storie di Provenco e telamoni, già noto perché vi operò il Guercino da giovane. Il lavoro pittorico del soffitto, del quale invece non è ancora stata attribuita l’esecuzione, prima di questo studio appariva di difficile decifrazione.

La ricerca del prof. Zannarini consente oggi di riconoscere una stretta corrispondenza dell’iconografia dell’opera con le illustrazioni a xilografia della preziosa edizione illustrata del libro dello scrittore latino Igino (I sec. d.C), che fu pubblicata nel 1485 a Venezia da Arhard (Erhard) Ratoldt, tipografo ed editore tedesco attivo nella città lagunare nella seconda metà del Cinquecento.

Questa affascinante scoperta non solo sollecita a intraprendere un nuovo percorso di lettura delle immagini, ma indica anche la necessità di indagare più a fondo il contesto culturale centese, a cui si lega lo sconosciuto committente, e di esplorarne le relazioni con la corte estense, dove gli studi astronomici già nel secolo precedente avevano avuto un’importante diffusione, come attesta il quattrocentesco progetto decorativo del Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia.

Conferenza in presenza e online

Domenica 20 novembre, ore 17.00,

Sala “F. Zarri” del Palazzo del Governatore di Cento

prenotazione consigliata: csguercino@comune.cento.fe.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...