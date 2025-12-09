Il CHIRURGO VASCOLARE ARRIVA NEGLI OSPEDALI DEL DELTA, CENTO E ARGENTA: DIAGNOSTICA SPECIALISTICA PIÙ VICINA AI CITTADINI

Il progetto, nato dalla collaborazione tra la Chirurgia Vascolare di Cona e la Radiologia Territoriale, ha come obiettivo il potenziamento dell’assistenza e la prossimità delle cure

Un nuovo servizio ha preso il via negli Ospedale di Cento, Lagosanto e Argenta dove, grazie alla collaborazione tra la Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria (diretta dal dr. Aaron Thomas Fargion) e la Radiologia Territoriale dell’Azienda USL (diretta dal dr. Roberto Rizzati) sono ora disponibili nuovi ambulatori specialistici di Chirurgia Vascolare. Nei nuovi ambulatori vengono effettuate sia visite chirurgiche che ecografie vascolari, per arrivare ad una diagnosi specialistica o per controlli di pazienti già seguiti o operati in un percorso di follow-up.

Ecco dove sono dislocati e quando sono attivi gli ambulatori.

– Ospedale S.S. Annunziata di Cento: il servizio è attivo il 2° e il 4° venerdì mattina del mese, dalle ore 9:00 alle 13:00 presso Ambulatorio Eco 2 all’interno della Radiologia;

– Ospedale del Delta: il servizio è attivo 1°, il 3° e il 5° lunedì pomeriggio del mese, dalle ore 14:30 alle 18:30, presso l’Ambulatorio Eco 1 all’interno della Radiologia;

– Ospedale Mazzolani Vandini di Argenta: il servizio è attivo il 1, il 3°e il 5° giovedì pomeriggio del mese, dalle ore 14:30 alle18:30, presso l’ambulatorio n. 3 attivo nella zona dei Poliambulatori.

Uno degli obiettivi principali del progetto è quello di portare specialisti vicino ai luoghi di residenza dei cittadini, all’interno delle strutture sanitarie operative sui territori , dove è possibile offrire ai cittadini, grazie alla collaborazione tra specialisti di aree diverse (in questo caso chirurgia vascolare e radiologia), percorsi dedicati per giungere rapidamente ad una diagnosi. Tutto questo con l’esecuzione di visite di chirurgia vascolare e/o ecografie vascolari e, quando necessario, completare con Tac e Risonanze magnetiche, riducendo le attese e gli spostamenti. Le visite dei chirurghi vascolari vengono eseguite anche ai pazienti già ricoverati presso i tre Ospedali del territorio, riducendo il trasporto verso l’Ospedale di Cona per le consulenze.

L’attività viene garantita dal personale medico della Chirurgia Vascolare di Cona, con il supporto del personale infermieristico e tecnico che già operano all’interno dei questi Ospedali.

La prenotazione per accedere all’ambulatorio avviene su richiesta dei Medici di Medicina Generale o altri medici prescrittori e si effettua tramite i consueti canali Cup.

“Sono estremamente soddisfatto – dichiara Fargion – di aver avviato questo progetto che mi vede coinvolto direttamente in questa nuova attività a favore dei cittadini della provincia di Ferrara. Ringrazio il dott. Rizzati e tutta la Radiologia Territoriale per la collaborazione, per averci accolto negli ambulatori dove già loro svolgono attività, condividendo il personale di supporto e le apparecchiature diagnostiche. Ringrazio anche tutti i Chirurghi Vascolari della mia equipe che hanno accettato di mettersi in gioco per il bene della popolazione più fragile e con difficoltà di spostamento, portando la loro competenza in queste strutture ospedaliere. Credo che una delle sfide attuali della sanità sia quella di essere veramente una ‘sanità di prossimità’ per i cittadini e, proprio per questo, in una provincia estesa come quella ferrarese era necessario diffondere le attività specialistiche sul territorio”.

“La radiologia” – dichiara Rizzati – è un servizio di supporto a tutta l’attività sanitaria, di tutte le specializzazioni, sia nell’attività ambulatoriale che in ricovero. Le professionalità e la competenza dei radiologi della Unità Operativa che dirigo, ci permettono di collaborare fattivamente per aumentare la qualità delle prestazioni sanitarie che diamo ai cittadini e migliorare il gradimento dei pazienti che possono fare le visite specialistiche e completare il percorso di diagnosi e cura vicino a casa”.

“Si tratta di una nuova progettualità – dichiara la dr.ssa Nicoletta Natalini, Direttrice Generale delle Aziende sanitarie ferraresi – che dopo la prima fase di avvio vorremmo consolidare in attività ordinaria messa a disposizione dei cittadini, resa possibile dalla presenza sul territorio ferrarese di una Direzione unica delle aziende sanitarie, che mi permette di ottenere la disponibilità dei professionisti a lavorare in tutte le sedi provinciali, indipendentemente dall’afferenza ad una o all’altra Azienda. Questa progettualità nasce dalla condivisione di tutti i professionisti sanitari dei bisogni di salute delle persone e dalla consapevolezza del grande valore aggiunto di riuscire a soddisfarli vicino a casa”.

