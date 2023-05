IL CNA DI FERRARA PREMIA L’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO”

Si è tenuta presso la sede del CNA di Ferrara la cerimonia di premiazione del concorso “Intraprendenti”, ultima tappa di un percorso di orientamento a cui l’istituto ha aderito con le classi seconde della scuola secondaria. Erano presenti il Provveditore Vicario Ceroni Lorenzo, Angela Travagli, Assessore Attività Produttive Ferrara, Jessica Morelli, Vice Presidente CNA Ferrara e Bruno Faccini, Presidente Giovani Imprenditori Ferrara. Gli studenti a novembre hanno visitato diverse aziende del territorio conoscendo imprenditori e figure professionali che hanno raccontato le loro storie professionali. Dalla visita effettuata le classi hanno prodotto un video. Sono risultate vincitrici del primo premio a pari merito le classi 2 B e 2 C che hanno elaborato un video, girato con tecniche giornalistiche, cura dei contenuti e una buona dose di ironia, in cui ha dato una personale lettura dell’azienda visitata, Schiavina Group di Terre del Reno.

“È stata un’ottima occasione per far conoscere ai nostri ragazzi il territorio in cui vivono e le aziende che lo popolano” ha detto la dirigente scolastica Anna Tassinari “ e anche se può sembrare un orientamento troppo precoce, in realtà è importante che fin da piccoli i ragazzi e le ragazze si guardino attorno, anche per scoprire le proprie inclinazioni e i propri talenti”. Mentre le sei classi seguivano in diretta tramite un collegamento in meet, hanno ritirato il premio, oltre la dirigente, i docenti Marco Margutti, referente per l’orientamento, e Mariangela Villalunga, coordinatrice del progetto Intraprendenti insieme al prof. Pezzo

