IL COMITATO VERSO ITALEXIT a BOLOGNA con UGO ROSSI

La nostra visione è molto chiara ed è principalmente fondata sul recupero della sovranità ceduta ad una UE in mano alle OLIGARCHIE FINANZIARIE ED ECONOMICHE.

tema fondamentale il recupero della politica economica e senza una moneta sovrana questa non è possibile :

RECUPERO DELLA SOVRANITÀ NAZIONALE =================>

Recupero della sovranità nazionale in ambito economico, monetario, politico .

LA SOVRANITÀ MONETARIA CONSENTIRÀ L’EMISSIONE DI MONETA CREDITO IN LUOGO DEL DEBITO GRAVATO DI INTERESSI CHE ASSIEME ALLE TASSE ( da abbassare drasticamente) ED ALLA EMISSIONE DI TITOLI A INTERESSI BASSI A FAVORE DEL MERCATO DOMESTICO consentiranno il finanziamento dello stato in modo indipendente dalle banche internazionali che hanno costretto al pagamento di oltre 2000 miliardi di interessi in trent’anni.

In merito al debito pubblico esistente esso verrà gradualmente sostituto dai sopracitati titoli a interessi bassi a favore delle famiglie e delle piccole imprese domestiche e monetizzato con la nuova moneta sovrana in modo graduale ed equilibrato in funzione dell’andamento della economia.

La politica monetaria sovrana deve avere i seguenti obiettivi :

Pieno impiego dei fattori produttivi

Controllo della dinamica dei prezzi

Crescita del capitale reale

Equilibrio della bilancia dei pagamenti .

