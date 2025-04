Il Comune di Persiceto esce dall’Unione Terre d’acqua

Durante il Consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto di giovedì 17 aprile si è perfezionato l’iter per il recesso unilaterale del Comune di San Giovanni in Persiceto dall’Unione Terred’acqua.

L’Unione Terred’acqua è nata nel 2011, per volontà dei comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese che si erano precedentemente uniti in associazione intercomunale.

Nella seduta di ieri, giovedì 17 aprile, il Consiglio Comunale di San Giovanni in Persiceto ha deliberato, con dieci voti favorevoli (“Impegno Comune” e “Gruppo Lega Salvini Premier”) e quattro contrari (“Idee in marcia per Persiceto e frazioni”), l’uscita del Comune dall’Unione, così come previsto dall’art. 4 dello Statuto della stessa Unione, perché, secondo quanto espresso dalla delibera di Consiglio, non sussistono più i presupposti di cui all’atto costitutivo dell’Unione Terred’acqua, nata allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni aderenti.

Oltre al recesso, che avrà effetto dal 1 gennaio 2026, il Consiglio comunale ha deliberato di dare corso a studi in merito ai provvedimenti relativi alla riorganizzazione dei servizi conferiti in Unione, di demandare a successivi provvedimenti le misure attuative riguardanti il rientro in Comune dei servizi trasferiti e di valutare eventuali stipule di convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di determinate funzioni e servizi.

La delibera di recesso sarà pubblicata nei prossimi giorni sull’albo pretorio del Comune di Persiceto e disponibile all’indirizzo: https://www.comune.sangiovanniinpersiceto.bo.it/

