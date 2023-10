il Consiglio nazionale di Federazione Moda Italia si è riunito a FERRARA

E’ stata una prima volta in assoluto per Ferrara: il 15 e 16 ottobre si è svolto il Consiglio Nazionale di Federazione Moda Italia – Confcommercio, con presenze istituzionali arrivati da tutte le località del Paese. Premiato Maurizio Marinella, Amministratore di “E.Marinella Napoli” come “ambasciatore” della Moda Italiana nel mondo. Si è conclusa stamani (16.10) la due giorni a Ferrara del Consiglio Nazionale di Federazione Moda Italia: i lavori hanno avuto il loro clou con il workshop dal titolo “I negozi di moda interpreti del cambiamento economico e sociale delle città“. “Voglio dare il benvenuto a Federazione Moda Italia in questo momento istituzionale che arriva a Ferrara per la prima volta – ha salutato l’iniziativa Marco Amelio presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – è un’occasione per presentare alla Federazione le idee d i progetti soprattutto in tema percorsi che possano attenuare il carico dei canoni di locazione commerciale. E’ necessario agire sull’intera filiera per promuovere e rilanciare il settore che è essenziale all’interno del comparto del commercio di vicinato e più in generale nel made in Italy sia come valore aggiunto che come occupazione””Un plauso nel quale si è unito nel suo intervento anche l’assessore al Commercio e Turismo Matteo Fornasini: “Sono doppiamente orgoglioso della presenza di Federazione Moda Italia qui a Ferrara. Da un lato perchè potete così apprezzare la città recentemente definita al TTG come delle 100 meraviglie; dall’altro perchè proprio da Ferrara è stato dato un contributo fondamentale – grazie alla partnership tra Pubblico e Privato – alla nuova legge regionale del Commercio”.



A Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia il compito di tirare le somme dei lavori:”Siamo attenti e disponibili come Federazione all’ascolto sopratutto degli operatori più piccoli. La nostra sensibilità è forte nei confronti delle realtà di prossimità dei centri storici, dei borghi di montagna, delle frazioni. Voglio sottolineare che il negozio di vicinato è vita. E questi incontri servono proprio a dare tutta l’informazione e l’ascolto possibile alla nostra categoria. Tra le misure che crediamo più importante per rilanciare i consumi il taglio del cuneo fiscale”. Il workshop – coordinato da Davide Urban, direttore generale di Ascom – con il contributo di Massimo Torti, segretario generale di Federazione Moda Italia ha illustrato nel dettaglio i contenuti del decreto Omnibus in particolare su” E’ cambiato il codice del consumo e sopratutto sono stati equiparati i negozi on line a quelli a quelli fisici. E’ stato affermato un principio importante sul quale ci siamo sempre mossi: stesso mercato stesse regole”E sui contenuti della nuova legge regionale del Commercio si è poi soffermato lo stesso Urban ricordando le principali novità: “La legge promuove e sviluppa i negozi di vicinato autentico cuore pulsante economico e sociale delle città come dei piccoli centri, aggiornando la precedente legge 41 e mettendo sul piatto qualcosa come 18 milioni di euro per sostenere il commercio di vicinato”.



La due giorni a Ferrara aveva avuto un momento istituzionale nella serata di domenica (15.10) allo storico Circolo Unione di via Lollio con la consegna a Maurizio Marinella (amministratore delegato di “E.Marinella Napoli” che l’anno prossimo festeggerà i 110 anni di realizzazione delle cravatte più belle del mondo) di un doppio riconoscimento che ha premiato con una targa il suo impegno nel portare la creatività italiana e napoletana nel mondo ed ancora con un apposita medaglia d’argento a riconoscere la capacità di saper coniugare innovazione e tradizione. “Mi sono ritrovato qui Ferrara con sensazioni positive – ha commentato Marinella – sono tornato dopo 35 anni – allora collaboravo con la Felisi – oggi ho condiviso con i presenti gli stessi valori del Bello che non significa solo di prodotto ma anche la capacità di fare stare bene i tuoi collaboratori in uno sforzo che deve vedere alla base la grande passione per il proprio lavoro, una passione che per quanto ci riguarda è già alla quarta generazione”A consegnare i riconoscimenti sono stati rispettivamente Alessandro Felisi, consigliere del Gruppo dei 10 ed il presidente nazionale Felloni per Federazione Moda Italia.Nella foto da sx Maurizio Marinella (A.d di “E.Marinella Napoli”), Marco Amelio (presidente provinciale Ascom Confcommercio), Andrea Sani (presidente Circolo Unione) e Giulio Felloni (presidente nazionale Federazione Moda Italia)

da sx Maurizio Marinella, Marco Amelio, Paolo Sani e Giulio Felloni

Mi piace: Mi piace Caricamento...