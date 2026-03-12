  • Gio. Mar 12th, 2026

Cronaca

Il cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Vancini già segretario di Confartigianato – il ricordo di Confcommercio Ferrara

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 12, 2026
Confcommercio Ferrara si unisce al  profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Vancini, figura chiave dell’artigianato provinciale. 

“Passione ed impegno autentici hanno guidato il suo operato per anni” commenta Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara. 

Si aggiungono le parole di Giulio Felloni, presidente onorario di Confcommercio: “Per lunghi anni abbiamo dialogato all’interno del Tavolo dell’Imprenditoria Provinciale in modo sincero e costruttivo” ricorda. Davide Urban, direttore generale di Confcommercio sottolinea “L’importanza nel mondo artigiano con la sua presenza continua e sempre pronta al confronto concreto e sincero”. 

