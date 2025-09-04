  • Gio. Set 4th, 2025

Il cuore sociale del Settembre Centese e della Fiera di Cento: dialogo, inclusione e partecipazione

Set 4, 2025
Il Settembre Centese e la Fiera di Cento non sono solo spettacoli, tradizione e festa. Sono soprattutto un momento in cui la città si guarda dentro e sceglie di crescere insieme. In questa edizione, accanto agli eventi che animeranno le vie e le piazze, c’è infatti un cuore sociale che batte forte: l’impegno per costruire una comunità più attenta, inclusiva e solidale.

L’Area Meeting della Fiera “Cent(R)o del Cuore” in Piazza Guercino, nata dalla collaborazione tra Comune di Cento, CNA e Confartigianato, diventerà, domenica 14 settembre, uno spazio di dialogo e approfondimento su inclusione, salute e partecipazione attiva.

La giornata prevede infatti due importanti appuntamenti, realizzati in collaborazione con Ausl Ferrara – Distretto Ovest. In mattinata alle ore 10:30 si parlerà di “Cento città amica delle persone con malattie dementigene”, in cui verrà raccontato il percorso triennale (2025-2027) pensato per rafforzare la rete di sostegno attorno a chi vive la malattia e alle famiglie che se ne prendono cura. Nel pomeriggio alle ore 16:30 l’attenzione sarà invece rivolta a “Cento città blu, comunità amica dell’autismo”, un progetto che coinvolgerà istituzioni e associazioni per promuovere inclusione e consapevolezza, costruendo una città sempre più accessibile e accogliente.

La Direttrice del Distretto Ovest di Ausl Ferrara, Caterina Palmonari, dichiara: “Serve una consapevolezza diffusa che sia patrimonio di tutti. Per questo lavorare insieme per costruire ‘Cento città amica delle persone con malattie dementigene’ e ‘Cento città blu, comunità amica dell’autismo’ rappresentano occasioni concrete di andare oltre ai servizi per costruire una consapevolezza e una strategia comunitaria che può fare la differenza”.

Sempre domenica 14 settembre alle ore 15:30, in Area Meeting la Fondazione Zanandrea e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento propongono un talk a tema “Freedhome oggi e domani”, in cui si parlerà del progetto: una palestra di autonomia, inaugurata a marzo 2023 grazie ai fondi PNRR e del contributo di Fondazione Cassa di Risparmio, che offre a giovani con disabilità esperienze concrete di vita quotidiana, favorendo inclusione, crescita personale e sollievo alle famiglie.

Accanto a questi appuntamenti, il Settembre Centese conferma la centralità del mondo dell’associazionismo, cuore pulsante del tessuto sociale locale. La Fondazione Zanandrea sarà coinvolta anche in diverse iniziative e spettacoli, mentre la Fondazione Anffas Cento – Coccinella Gialla parteciperà con un suo spettacolo sul Palco di Piazza Guercino venerdì 5 settembre alle ore 21:30 dal titolo “Il mio posto del mondo” e porterà la sua Frolleria durante i giorni della Fiera di Cento, accanto alla Corte dei Sapori in Rocca. 

«Con queste iniziative – sottolinea l’Assessora alle Politiche Sociali, Dalila Delogu – vogliamo dare un segnale chiaro: il Settembre Centese e la Fiera non sono soltanto momenti di festa ma manifestano anche senso di appartenenza ad una comunità,  in cui ciascuno può e deve sentirsi parte attiva e contribuire ad accrescerne il valore, per costruire insieme una comunità più inclusiva e capace di prendersi cura delle persone più fragili».

