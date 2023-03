“IL GIUSTO SENTIERO” VENERDI’ 31 MARZO ALLE ORE 18.00 PRESSO IL BOSCO INTEGRALE IN RICORDO DI CATERINA NOVI

(in caso di maltempo l’incontro si terrà presso la Gipsoteca Vitali)

Quarto e ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicato all’adolescenza e

intitolato IL BOSCO INCANTATO.

Cento, 22 marzo 2023 – Si concluderà, venerdì 31 marzo alle ore 18.00 presso il Bosco Integrale in

ricordo di Caterina Novi (Via Ferrarese 31/1), con “Il Giusto Sentiero”, il ciclo di incontri

sull’adolescenza intitolato il Bosco Incantato e rivolto a ragazzi, ragazze e famiglie, condotto dalla

Dott.ssa Maria Iacono (Psicologa, referente servizi e ambulatori Psicologia di Base Azienda Ausl di

Bologna) e organizzato dalla Fondazione Caterina Novi in collaborazione con il Comune di Cento,

attraverso il Centro per le famiglie e la Gipsoteca Vitali. Al termine ci sarà un piccolo rinfresco

offerto da “Chiaro di Luna” lounge bar e gelateria.

Il progetto nato da un’idea della Dott.ssa Paola Silvestri, volontaria del Bosco Integrale, pensato per

offrire un supporto a chi si trova ad affrontare un periodo critico come l’adolescenza ha tratto

ispirazione proprio dalla magia che si è creata tra le persone grazie al bosco ed è ancora più

significativo che la conclusione di questo percorso sia proprio in questo luogo così speciale.

“Ringraziamo nuovamente la Dott.ssa Paola Silvestri e la Dott.ssa Maria Iacono, così come il Comune

di cento attraverso il Centro per le famiglie e la Gipsoteca Vitali per il prezioso lavoro svolto insieme

– dichiara Michele Novi, presidente della Fondazione Caterina Novi – Siamo rimasti sorpresi della

partecipazione e siamo molto contenti del feedback ricevuto dalle famiglie che hanno preso parte

agli incontri, un chiaro segno che essere ragazzi ed essere genitori non è facile. La Fondazione

Caterina Novi è nata e opera per promuovere l’informazione e il supporto a chi è più fragile,

attraverso attività sociali, educative ed ambientali rivolte alla comunità. Il benessere mentale è un

tema che ci ha segnato personalmente con la perdita di mia sorella e che prima o poi, nella vita

riguarda tutti. Per questo motivo, attraverso il progetto del Bosco Integrale, auspichiamo che chi ha

bisogno possa beneficiare di un contesto inclusivo e accogliente come quello del bosco, che per

natura ospita noi umani da milioni di anni. Ci auguriamo quindi che Il Bosco Incantato possa essere

solo l’inizio di un percorso di confronto e ascolto sulle difficoltà che ci si ritrova ad affrontare nella

società odierna. Da parte nostra, saremo sempre disponibili a dialogare con chiunque abbia idee e

la volontà di muoversi in questa direzione.”

In caso di maltempo, l’incontro si terrà alla Gipsoteca Vitali; ricordiamo che è gratuito e aperto a

tutti i genitori e a ragazzi e ragazze dai 12 anni di età.

Dopo aver parlato rispettivamente dei campanelli d’allarme, della rabbia e della comunicazione, inquesto ultimo appuntamento si discuterà di come l’intercettare i primi segni di disagio, sia di

fondamentale importanza per aiutare gli adolescenti. Un occhio attento permette di agire

precocemente per una ripresa più breve ed efficace. L’accostarsi ai ragazzi con umiltà, rispetto e

delicatezza permette di sostenerli nelle sfide quotidiane, favorisce l’autostima e la fiducia nelle

proprie capacità. Un ascolto attivo, empatico e partecipativo oltre che ad una presenza affettiva di

qualità sono fattori importanti per accompagnare un adolescente verso l’autorealizzazione.

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi al seguente link:

https://forms.gle/K9hNqxJFUbuv8LaK7

Per Informazioni: info@boscointegrale.org

Mi piace: Mi piace Caricamento...