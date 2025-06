Il Gruppo Manservisi presenta il progetto di “riqualificazione urbana ed energia condivisa”

Il Gruppo Manservisi è lieto di presentare alla cittadinanza, ai colleghi, amici e fornitori, il

progetto “Piano di riqualificazione urbana ed energia condivisa” che interessa la zona di Via

Manin a Cento.

Si tratta di un progetto pluriennale che è nato dall’acquisto e conseguente riqualificazione di un

immobile che provocava degrado e deterioramento dell’area circostante.

Dopo la sua ristrutturazione, l’immobile di Via Manin 7/b dal 2019 è diventato la sede del Gruppo

Manservisi, nel quale convergono molte aziende coinvolte in diversi settori: Manservisi Eventi,

specializzata da oltre 50 anni nell’organizzazione di eventi e da più di 30 del noto Cento

Carnevale d’Europa; Holding Fin.ma in merito alla gestione del patrimonio immobiliare e che a

breve inaugurerà anche il settore della cremazione degli animali d’affezione; MBG azienda

attiva nel settore edile e per concludere Manservisi Energy che dagli anni ’60 è specializzata nel

settore carburante e successivamente in quello del fotovoltaico.

Il progetto di riqualificazione dell’area ha permesso anche l’apertura della filiale di Cento di

Cambielli spa, azienda leader e principale distributore nel mercato idrotermosanitario in Italia,

nonché punto di riferimento per i professionisti nel settore e per tutti coloro che desiderino un

ambiente di qualità.

All’interno di questa cornice, importante per la riqualificazione ambientale è stato anche la

progettazione del Dry Garden, realizzato a basso consumo idrico, abitato da piante

mediterranee, risposta coerente con il cambiamento climatico. Ad esporlo sarà il paesaggista e

garden design Roberto Malagoli, che ne ha curato il progetto.

In conclusione un saluto da parte del primo cittadino del Comune di Cento, Accorsi Edoardo.

L’evento è aperto al pubblico. Seguirà rinfresco

