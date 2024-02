IL LIONS CLUB DI CENTO ACCOMPAGNA LA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCOPERTA DELLL’ALVEARE

Nuovo service del Lions Club di Cento a favore delle scuole e degli studenti. Questa volta tocca alla scuola primaria “Carducci” scelta come luogo di presentazione del progetto Kairos a cui hanno aderito tutte le 5 classi quarte dell’Istituto Comprensivo “Il Guercino” di Cento. Kairos è un termine che deriva dall’antica Grecia e significa il momento propizio, l’occasione favorevole, da non perdere. Ed è questo il messaggio che si vuole dare considerando questo difficile momento storico come ora propizia per abbattere le barriere culturali che viviamo ogni giorno, per capire che la diversità (in tutti i sensi) esiste ed è un valore aggiunto perché tutti abbiamo un nostro ruolo. Attraverso percorsi guidati dalle insegnanti, con il materiale donato dal Lions, gli alunni e le alunne approfondiranno il concetto (e l’importanza) della diversità, senza tralasciare la biodiversità. Il progetto e i quaderni didattici sono stati presentati dettagliatamente in presenza degli alunni e delle docenti da Anna Maria Ragazzini, officer distrettuale service Kairos. L’attenzione e la curiosità dei bambini presenti è stata tanta: loro stessi sono un piccolo alveare con api operaie che accompagnano l’ape regina, tutte ugualmente importanti, nella loro diversità, per la creazione e la sussistenza dell’alveare stesso. Erano presenti il vice governatore Teresa Filippini, il presidente del Lions Club di Cento Andrea Bregoli, Paolo Montanari, GST di club (responsabile dei service, i soci Roberto Gallerani Guidetti e Maurizio Ferraresi e Corrado Martin, presidente seconda circoscrizione distretto108tb e socio Lions Club di Cento. La dirigente Anna Tassinari ha ringraziato i presenti per il grande lavoro che il Lions svolge per offrire opportunità di arricchimento ai giovani delle scuole del territorio.

