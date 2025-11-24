IL MARESCIALLO GIUSEPPE TAMMARO DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI FERRARA, CAVALIERE DELLA FEDE

Non capita tutti i giorni che un servitore dello Stato e della comunità venga celebrato con due tra le onorificenze più prestigiose. Stamane il Maresciallo Giuseppe Tammaro ha ricevuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno, conferito direttamente dal Papa Leone XIV, aggiungendolo alla già importante onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferitagli il precedente 02 giugno 2023. La cerimonia si è svolta presso l’Abazia della Beata Vergine del Pilastrello, a chiusura dell’Anno Liturgico e dopo le celebrazioni della Solennità di Cristo Re, dove l’Abate Padre Dom Christopher M. Zielinski, O.S.B. ha sottolineato come il Maresciallo rappresenti “un esempio di dedizione, rettitudine e servizio alla comunità cristiana”. L’onorificenza Pontificia, che affonda le proprie radici nella tradizione della Santa Sede quale Ordine di prima classe, secondo soltanto alla nobiltà, ha voluto riconoscere l’impegno costante di Tammaro a favore della comunità e della Chiesa Cattolica. Il Maresciallo Tammaro, in servizio presso il Comando Provinciale di Ferrara, fedele dell’Ordinariato Militare d’Italia, oblato della Comunità religiosa di San Giovanni con Sede in Francia e devoto del Santo Rosario, vanta una carriera caratterizzata da impegno costante e presenza concreta sul territorio. Tra i diversi incarichi, spicca il servizio svolto per anni quale Comandante di Stazione di Vigarano Mainarda, anche durante l’emergenza sanitaria COVID, nonché quale promotore di iniziative educative e culturali presso parrocchie e scuole locali.

Chi lo conosce racconta di un uomo che ascolta, sostiene e agisce con cuore, trasformando ogni incarico in un gesto concreto di servizio e solidarietà. “Il Cavalierato dell’Ordine di San Gregorio Magno premia il ruolo istituzionale e gli aiuti offerti alla Chiesa, nonché le qualità umane e morali di chi serve la comunità” – ha spiegato l’Abate Zielinski. I presenti hanno accolto la cerimonia con applausi e sentimenti di gratitudine, riconoscendo in Tammaro un cittadino che unisce professionalità, fede e amore per la comunità. Le prestigiose Onorificenze conferite rappresentano non solo il riconoscimento di una carriera esemplare, ma anche il tributo a chi sa trasformare il dovere in una vera missione di vita. Si celebra quindi oggi un uomo che ha saputo incarnare i più alti valori di servizio, rettitudine e altruismo, ricordando a tutti che l’impegno per il bene comune può lasciare un segno tangibile nella vita della comunità.

