“Il Medico Risponde”, a Cento tornano gli incontri informativi

Mar 9, 2026
con gli specialisti dell’Ospedale SS. Annunziata

Continua, a Cento, il ciclo di incontri informativi gratuiti “Il medico risponde”, promosso dal Comune di Cento e dall’Azienda USL di Ferrara, che vede come protagonisti gli specialisti dell’Ospedale SS. Annunziata.
L’iniziativa è pensata per offrire ai cittadini un’occasione diretta di informazione e confronto sui principali temi della salute, attraverso il dialogo con i direttori delle Unità Operative ospedaliere.

Il prossimo incontro si terrà giovedì 12 marzo, alle ore 18:30, presso il Centro Sociale Ugo Bassi, in via Ugo Bassi 49 a Cento. Il relatore sarà Roberto De Giorgio, Direttore dell’UOC Medicina Interna dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento, alla presenza della Direttrice generale delle Aziende sanitarie Nicoletta Natalini e dell’Assessore alla Sanità del Comune di Cento Mario Pedaci.

Tutti gli incontri saranno dedicati alla presentazione delle attività delle singole Unità Operative dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento, con particolare attenzione alla prevenzione, ai percorsi di cura e all’organizzazione dei servizi, lasciando ampio spazio alle domande dei cittadini.

L’iniziativa “Il medico risponde” conferma l’impegno delle istituzioni sanitarie e dell’Amministrazione comunale nel promuovere una sanità sempre più vicina alle persone, trasparente e orientata all’ascolto del territorio.

Il calendario degli appuntamenti successivi:

  • Venerdì 17 aprile 2026 – Cardiologia
  • Venerdì 15 maggio 2026 – Anestesia e Rianimazione
  • Venerdì 12 giugno 2026 – Geriatria

